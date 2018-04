Dokters moeten bijna meter lange telefoondraad uit penis halen

Een Chinese man is door dokters uit een penibele situatie gered. De man had een ontstoken prostaat en vond er niets beter op dan een draad van een telefoonoplader in zijn penis te steken om de jeuk te bestrijden. Uiteindelijk haalden de dokters een draad van bijna een meter uit zijn geslacht.



Hierbij een allerminst verrassende, maar toch gouden raad: zit je met een medisch probleem, raadpleeg dan een dokter. Dat had een Chinese 64-jarige man beter ook gedaan met zijn ontstoken prostaat, maar in plaats daarvan bestrijdde hij de jeuk op een andere manier. Hij stak de draad van een telefoonoplader in zijn penis, met pijnlijke en genânte taferelen tot gevolg.



De draad kwam namelijk vast te zitten in zijn blaas. Toen de bejaarde man de draad probeerde te verwijderen, veroorzaakte dat bloedingen. Uiteindelijk waren het dokters die de draad moesten verwijderen. Die haalden tot hun verbazing 91 centimeter aan draad uit de penis van de man, meldt Kankan News. Volgens dr. Gao Zhanfeng, een uroloog in het ziekenhuis, was de vangst 5 millimeter breed en had het een knoop gevormd in de blaas van de man.



Op de vraag of hij de draad tenminste goed had ontsmet voor hem in te brengen, antwoordde de man: “Ik heb hem even gewassen onder stromend water”. Volgens dr. Gao bracht de patiënt gelukkig geen scherpe of metalen voorwerpen bij zichzelf in. “Dan had hij zijn blaas kunnen scheuren”, klinkt het. De bejaarde patiënt zei dat hij zijn lesje geleerd had en beloofde om het nooit meer te doen.

15-04-2018 17:43:27 merlinswit

Er wordt niet eens uitgelegd wat dan wel gedaan kan worden tegen jeukende prostaat!



Ge mot toch krabben waar het jeukt!!! Slecht ArtikelEr wordt niet eens uitgelegd wat dan wel gedaan kan worden tegen jeukende prostaat!Ge mot toch krabben waar het jeukt!!!

15-04-2018 18:14:41 botte bijl

uiteindelijk kwam hij toch bij de dokter terecht

15-04-2018 18:15:25 stora

Nou had hij wel een telefoondraad, maar hij was niet zo lenig om aan de hoorn te luisteren

15-04-2018 18:37:40 Lennox

Ik ga er trouwens maar even vanuit dat hij de stekker van de draad geknipt had alvorens deze in te brengen . @merlinswit : aangezien de jeuk werd veroorzaakt door een ontstoken prostaat vermoed ik dat hij een antibiotica kuur kreeg.Ik ga er trouwens maar even vanuit dat hij de stekker van de draad geknipt had alvorens deze in te brengen

15-04-2018 18:47:25 HHWB

T S Dan had hij voor een Aziaat wel een grote...

15-04-2018 19:48:24 XavierMeranti

Je kunt het zo gek niet bedenken of Chinezen doen het.

15-04-2018 20:00:49 Mamsie

@XavierMeranti : Hollanders ook hoor. Raak maar eens vertrouwelijk aan de praat met een huisarts, dan klapperen je oren.

15-04-2018 20:05:23 XavierMeranti

@Mamsie : Zulke dingen doen Hollanders toch niet?

15-04-2018 20:11:10 Mamsie

Nu niet meer.



Ik heb een vergelijkbaar verhaal gehoord van een huisarts.

Alleen ging het daar om vislijn.



Laatste edit 15-04-2018 20:12 @XavierMeranti : Dacht ik ook. Vroeger.Nu niet meer.Ik heb een vergelijkbaar verhaal gehoord van een huisarts.Alleen ging het daar om vislijn.

Eerlijk gezegd heb ik weleens iets gehoord over de eerste hulp; colaflesje in doosje wat niet meer uit het doosje gehaald kon worden. @Mamsie : U bent vertrouwelijk (weet even niet hoe ik het anders moet noemen) geraakt met uw huisarts?Eerlijk gezegd heb ik weleens iets gehoord over de eerste hulp; colaflesje in doosje wat niet meer uit het doosje gehaald kon worden.

15-04-2018 20:22:12 stora

@XavierMerantie, is dat niet de schuld van de cola firma die te kleine doosjes bestelt?

15-04-2018 20:32:57 Mamsie

Nou, dan hoor je nog weleens wat, @XavierMeranti : Ik heb als doktersassistente met veel huisartsen vertrouwelijke gesprekjes gehad.Nou, dan hoor je nog weleens wat,

15-04-2018 21:30:33 venzje

@merlinswit :

Ge mot toch krabben waar het jeukt!!! QuoteGe mot toch krabben waar het jeukt!!! Beter van niet, want daar wordt het vaak juist erger van.

