Nicole wist niet dat ze zwanger was

De 39-jarige Nicole hoorde in het ziekenhuis dat ze hoogzwanger was, een paar uur voor haar bevalling. De moeder van drie kinderen was totaal verrast. "Ik ben zielsgelukkig met de komst van Lisa, maar voel me nog altijd schuldig. Het is vooral zwaar dat mensen mij niet geloven."Een verrassingsbaby. Zo noemt Nicole Liefhebber uit het Gelderse Eerbeek haar dochter Lisa, nu 14 weken oud. Op haar geboortekaartje staat dan ook: "Je zat verborgen als een cadeau in mam's buik. Niemand wist dat er zo'n volmaakt klein wonder zich zou laten horen."Negen maanden lang had Nicole geen idee dat ze zwanger was. Jan Nijhuis, hoofd van de afdeling gynaecologie in het Maastricht UMC, ziet dit vaker. "Ook bij vrouwen die al kinderen hebben, komt dit voor." De hoogleraar Verloskunde vervolgt: "Het is iets van alle tijden en heeft niets met opleidingsniveau te maken. Het komt in de beste families voor dat vrouwen niet weten dat ze zwanger zijn."Zijn schatting is dat het in elk groot ziekenhuis in Nederland nul tot twee vrouwen per jaar binnenkomen die geen idee hebben dat ze een kindje verwachten.Ook Nicole was al moeder. Van Thijs (12), Lars (9) en Sterre (2). Haar oudste Thijs is een zorgenkindje, vertelt ze. "Ik was daardoor ontzettend druk met hem." Daardoor liep ze eind vorig jaar op haar tandvlees. "Ik was heel moe, zat er echt doorheen." Ze denkt dat die zorgen één van de voornaamste redenen is geweest dat ze niet door had dat ze zwanger was."Ik had al die tijd niets in de gaten omdat ik zo intensief met Thijs bezig was geweest. Mijn menstruatie ging ook gewoon door omdat ik de pil slikte."Op 29 december kreeg ze opeens ontzettend veel last van haar buik. "Ik zat op de bank en ik wist me van de pijn geen raad. Ik kon niet eens meer normaal zitten. En ik had steeds zo'n drukkend gevoel. Zo'n gevoel dat ik naar het toilet moest."Omdat het van kwaad tot erger ging, belde haar man Theo de spoedlijn. De rit naar het ziekenhuis was hels, herinnert Nicole zich. In het ziekenhuis in Apeldoorn zagen ze dat het menens was. Nicole werd een verloskamer ingebracht. Daar kreeg ze het ongelooflijke bericht. "Ik voel een hoofdje. U bent zwanger." Nicole wist niet wat haar overkwam: 'U bent gek, riep ik.'Daarna volgde paniek. Nicole mocht eigenlijk helemaal niet meer zwanger worden. "Mijn vorige bevallingen waren heel zwaar. Bij de laatste bevalling is mijn baarmoederwand gescheurd. Theo en ik waren dus heel erg in paniek na het nieuws."Ook was Nicole bang dat het niet goed ging met de baby. "Ik had geen echo of controle gehad. Niets. Ik dacht dat ik ging bevallen van een dode baby." Nicole werd ingeknipt en met een vacuümpomp werd Lisa gehaald. Binnen een halfuur lag er een wolk van een baby op haar buik. Kerngezond.Hoe ze niet heeft kunnen merken dat ze zwanger was? Dat vroeg Nicole zich ook af. "Artsen hebben mij uitgelegd dat mijn psyche overbelast was vanwege de zorgen van mijn zoon. Kennelijk hebben mijn psyche en mijn lichaam elkaar niet begrepen. Ze zaten niet op dezelfde lijn." Haar lichaam veranderde dan ook weinig. De darmen en buikspieren maakten geen ruimte voor de baby. "Ik droeg Lisa ook in mijn rug waardoor ik geen dikke buik kreeg."Nicole voelde zich in het begin vooral heel schuldig. "Ik heb allerlei ongezonde dingen gedaan tijdens de zwangerschap. Drank gedronken, biefstukken gegeten, filet americain. Daar voel ik me nog altijd heel schuldig over." Maar het pijnlijkste was dat haar omgeving haar niet wilde geloven. "Ik kreeg van sommige mensen vervelende reacties. Mensen die zeiden dat ik had gelogen. Dat ik de zwangerschap bewust verstopt had. Ze snapten ook niet waarom ik dit had gedaan, aangezien ik al zo'n druk gezin had. Maar zoiets moois verstop je niet."Ook praktisch liep ze tegen veel dingen aan. "Ik had niets klaarstaan. Geen wiegje, geen kleertjes, niets. Onze auto was te klein, ons huis eigenlijk ook. Ook de kinderen moesten er heel erg aan wennen. De oudste was in het begin zelfs boos."Maar uiteindelijk gaat het maar om één ding, beseft Nicole. Lisa is een gezond meisje. "Ze doet het heel erg goed." Ook de andere kinderen zijn nu heel blij met haar. "Praktische dingen kun je oplossen. We zijn allemaal gezond en we houden enorm veel van elkaar. Ook al was de komst van Lisa een grote verrassing; ze is enorm welkom. Een mooiere basis kan je je kindje niet geven."