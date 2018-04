Amerikaan pleegt bankoverval om indruk te maken op Taylor Swift

Een man uit de Amerikaanse staat Connecticut heeft een bank overvallen omdat hij indruk wilde maken op zangeres Taylor Swift.Vorige week woensdag overviel de 26-jarige Bruce Rowley, ongewapend, een bank in de plaats Ansonia. Daarna reed hij zo'n 100 kilometer naar het huis van de zangeres in Westerly, Rhode Island.Rowley probeerde de aandacht van Swift te trekken door een deel van de buit van 1600 dollar over haar schutting te gooien. Volgens Amerikaanse media was de zangeres op dat moment niet thuis.De politie vaardigde een opsporingsbevel uit. Nadat twee mensen Rowley hadden herkend, werd hij door de politie uit Rhode Island achtervolgd tot Connecticut, waar hij werd gearresteerd. Als verklaring voor de overval gaf hij op dat hij verliefd is op Swift en daarom indruk wilde maken.De man zit in voorarrest, met een borgsom van 100.000 dollar. Volgende maand moet hij voor de rechter verschijnen.Een paar dagen na het incident met de bankovervaller werd een ander huis van Swift, in Los Angeles, ook al bezocht door een ongewenste gast. Een man probeerde over een omheining te klimmen, terwijl hij de naam van Swift riep. Beveiligingsmedewerkers dwongen hem om van de muur af te gaan. Toen dat niet lukte, werd de politie ingeschakeld, die hem inrekende.