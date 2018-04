Gezamenlijke zelfmoord? Nee, wij zijn heavymetalfans

De Schotse politie heeft afgelopen weekend geprobeerd een groepje wildkampeerders te redden van een zelfgekozen dood. Dus werd er een grote reddingsoperatie op touw gezet. Alleen was het groepje helemaal niet van plan om gezamenlijk zelfmoord te plegen. Het waren heavymetalfans.De groep bestond uit drie ruig uitziende mannen, drie geschminkte kinderen en een hond. De kinderen lagen al op bed, toen de mannen zondagavond nog een biertje dronken rond het kampvuur. Niets aan de hand, totdat er plotseling politie verscheen bij hun kampeerplek aan Loch Leven, een groot meer in Schotland."Om de een of andere reden had die een tip gekregen dat wij in groot gevaar waren", vertelt een van de mannen aan The Guardian. "Ze kwamen om ons te redden, alleen waren we niet in gevaar. En er hoefde al zeker niemand gered te worden."Toch duurde het even voordat de politie haar fout toegaf. "De agenten gaven ons het gevoel alsof we iets verkeerd hadden gedaan, terwijl wij gewoon houden van wildkamperen, bier drinken en heavy metal muziek luisteren", zegt de man. "Omdat we zwarte kleding dragen en heavy metal luisteren gaan mensen er soms vanuit dat we gevaarlijk zijn."Een van de agenten sloeg zelfs het ruitje kapot van de auto van een de mannen. Daar werd gezocht naar een afscheidsbrief, die er (natuurlijk) niet lag.Uiteindelijk kreeg de politie door dat er niets aan de hand was en vertrok. De mannen en de kinderen bleven achter. Ze brachten de nacht door in auto's omdat ze te veel hadden gedronken om nog te mogen rijden.De politie bevestigt de 'reddingsoperatie' aan The Guardian. "Er werd actie ondernomen", zegt een woordvoerder. "Iedereen bleek veilig en wel."