Belgische meeuwen krijgen anticonceptie

In mei leggen alle vogels een ei, maar als het aan de gemeenteraad van de Belgische kustplaats Blankenberge ligt, doen de meeuwen dat dit jaar niet. De gemeente gaat een anticonceptiemiddel in hun voer stoppen, zodat ze zich niet voort kunnen planten.



Daarmee wil de stad de meeuwenoverlast terugdringen. De gemeenteraad van Blankenberge heeft al groen licht gegeven voor het plan.



De vogels veroorzaken in de kustplaats veel overlast. Ze gaan tijdens het broedseizoen op zoek naar eten en pikken daarbij bijvoorbeeld vuilniszakken kapot. Ook maken ze lawaai.



Het anticonceptiemiddel zit in eten dat zal worden gestrooid. "We kunnen niet veel langer wachten want het broedseizoen is begonnen", zegt Burgemeester Ivan De Clerck.



Volgens De Clerck is het een primeur in Europa. "Het idee op zich is niet nieuw. De techniek wordt al toegepast in VenetiŽ en in Barcelona, weliswaar op duiven. Op meeuwen is het nog niet getest".



Ook vertelde de burgemeester dat er zelfs drones worden ingezet om nesten op te sporen.

Reacties

14-04-2018 14:12:23 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 30.056

OTindex: 61.983

Quote:

Ook vertelde de burgemeester dat er zelfs drones worden ingezet om nesten op te sporen.



3n als ze die gevonden hebben dan wordt het eieren schudden. 3n als ze die gevonden hebben dan wordt het eieren schudden.

14-04-2018 14:31:02 stora

Stamgast



WMRindex: 9.952

OTindex: 1.191

En als er teveel drone's komen krjgen die dan ook anticonceptie?

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: