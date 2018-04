Monnik trekt auto 30 meter vooruit met penis

Een bekende monnik uit India heeft een auto zo’n 30 meter voortgetrokken met zijn penis. In een video is te zien hoe ‘Penis Baba’ het voertuig onder zijn wit gewaad vastmaakt aan zijn private delen en aangemoedigd wordt door honderden toeschouwers.Ben je op zoek naar nieuwe penistrucjes om te tonen op het volgende scoutskamp? Misschien vind je dan inspiratie bij ‘Penis Baba’, een monnik die bekend is in het Munger district in het Indische Bihar. De man staat erom bekend zware voorwerpen voort te trekken met zijn penis. Voor zijn recentste straffe stoot nam hij een auto mee op sleeptouw.In een filmpje is te zien hoe Penis Baba met hulp van een assistent de auto onder zijn wit gewaad vastmaakt aan zijn kroonjuwelen. Daarna loopt hij traag achteruit en trekt het voertuig ongeveer 30 meter met zich mee. Ondertussen wordt de monnik aangemoedigd door honderden enthousiaste omstaanders.Penis Baba is een lokale legende in het district. Volgens de inwoners is hij op jonge leeftijd vertrokken om boete te doen en wijsheid te vergaren en is hij na vele jaren terugggekeerd. De monnik zelf dankt een hogere kracht voor zijn opmerkelijk talent. “Het is geen kunst. Het is de kracht van god, de kracht van godsvrucht”, laat de man aan de Mirror weten. “Elke persoon kan alles verwezenlijken door de toewijding aan god.”