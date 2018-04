Hoofdpijn door vaatvernauwing door het eten van peper

Een man uit de Verenigde Staten is op de spoedafdeling beland nadat hij de heetste peper ter wereld had gegeten. Na het naar binnen werken van de 'Carolina Reaper' kreeg hij last van ernstige hoofdpijn, zo staat in een onlangs verschenen artikel in het medische vakblad BCJ Case Reports.De 34-jarige man at de chilipeper in 2016 bij een eetwedstrijd in de staat New York. Kort daarna kreeg hij pijnscheuten in zijn nek en hoofd. Ook had hij braakneigingen, zonder ook echt over te geven. Pas na een paar dagen speelden de zogeheten thunderclap headaches op, korte periodes van hevige hoofdpijn.De pijn werd zo erg, dat de man zich meldde op de eerste hulp. Daar werd na verschillende neurologische testen een vernauwing van de hersenvaten vastgesteld. De man is de eerste persoon die deze diagnose heeft gekregen na het eten van een peper.Normaal wordt dit soort hoofdpijn in verband gebracht met drugsgebruik of zware medicijnen. "Het was dan ook een grote verrassing toen bleek dat het om iets anders ging", zegt een van de artsen die de casus beschreef.De klachten van de man verdwenen na ongeveer vijf weken. Uit een scan bleek dat zijn hersenvaten toen weer de normale wijdte hadden.Niettemin raadt de arts mensen aan geen Carolina Reaper-pepers te eten. De chilipepers worden verbouwd in de staat South Carolina. De pittigheid van een gemiddelde Carolina Reaper wordt geschat op bijna 1,6 miljoen Scoville Heat Units (SHU), de eenheid waarin pittig eten wordt gemeten.Ter vergelijking: een jalapeņo-peper scoort op deze schaal ongeveer tussen de 3500 en 8000. Een gerecht dat als pittig wordt ervaren tussen de 500 en 100 SHU.