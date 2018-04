Ezels moeten bloeddorstige wolven wegjagen bij schapen in Eibergen

Ezels inzetten om wolven te verjagen bij de schapen. In het buitenland zijn daar positieve ervaringen mee opgedaan. Greet Abbink uit Eibergen probeert het nu als één van de eerste schapenhouders in Nederland ook uit.Het ezelsechtpaar Ella en Lejoor heeft op het eerste gezicht een hoge aaibaarheidsfactor. Maar schijn kan bedriegen, zegt Greet Abbink. Ezels zijn zeer territoriaal. Worden ze uitgedaagd, dan leggen ze de oren plat in de nek, balken oorverdovend hard, bijten en kunnen hard trappen. "Het bijzondere aan ezels is dat ze ook opzij trappen. Anders dan paarden. Die trappen alleen recht achteruit."In landen als Duitsland, Canada en Griekenland zijn goede ervaringen opgedaan met ezels als bewakers. Abbink vindt het de moeite waard om het hier ook uit te proberen. Een ezel zal een roedel wolven nooit de baas kunnen, maar een solitaire wolf mogelijk wel.Abbink is één van de eerste schapenhouders in Nederland die de proef op de som neemt. Zelf kent ze geen collega's met ezels. Ook adviseur Roel Korbee van de organisatie Wolven in Nederland en voorzitter Saskia Duives van de vakgroep schapenhouders van LTO Nederland kennen geen andere voorbeelden.Beide deskundigen juichen het initiatief van Abbink toe. Korbee: "Ezels zijn eigenwijs. Met veel geluid lukt het ze in het buitenland soms om indringers op afstand te houden. Zodanig, dat de wolf denkt; ik loop even verder." Korbee legt uit dat Nederland nog niet weet wat het met de terugkeer van de wolf aan moet. Het roofdier verblijft pas sinds kort in Nederland.Saskia Duives: "Schapenhouders zitten met de handen in het haar. Alleen al in maart keerde het Faunafonds zestien keer schadebedragen uit aan houders waarvan de schapen waren doodgebeten. In alle gevallen wees dna-onderzoek uit dat wolven de daders waren."Saskia Duives zegt dat schapenhouders hun kuddes nu niet adequaat kunnen beschermen. Elk initiatief dat kan bijdragen aan een oplossing is welkom, zegt ze. Juist om die reden staan bij Greet Abbink en haar echtgenoot Hans sinds vorige week Ella en Lejoor in de wei aan de Oude Needseweg in Eibergen. Tot nog toe bleven de honderd schapen van de Abbinks een aanval bespaard. Maar het kan elke dag gebeuren. "Wij willen niet lijdzaam toezien dat een wolf toeslaat. Daarom proberen we dit."De Abbinks kochten de dieren van een particulier. De dieren zijn niet getraind voor hun nieuwe taak. Ezels zijn volgens Abbink niet te trainen. De eerste weken staan Ella en Lejoor in een aparte wei, naast die van de schapen. Ze mogen letterlijk aan elkaar snuffelen. "Over een paar weken zijn alle lammetjes geboren. Die zetten we apart, zodat de ezels de lammetjes niets aandoen", zegt Hans Abbink.Als de volwassen schapen en ezels straks bij elkaar staan wordt het spannend of de dieren hun rol als bewaker op zich nemen. De Abbinks zijn hoopvol. "We hebben al gezien hoe Lejoor een hond de wei uitjoeg. Dat gebeurde met zo'n felheid. Als de ezel bij een wolf ook zo reageert, kunnen wij ons voorstellen dat de wolf omloopt."Ze hopen dat meer schapenhouders ezels nemen. "Nu wordt vaak gepleit voor het afschieten van de wolven. Dat mag niet, maar wij willen het ook niet. De collega's kunnen beter voorzorgsmaatregelen nemen om hun kuddes te behoeden voor een aanval met vaak vreselijke verminkingen. Zo erg is dat, dat wil niemand meemaken."