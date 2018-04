Reisbureau deelt logo als tatoeage uit

Met een gratis verrassingstatoeage werden tientallen mensen naar een tattooshop in Amsterdam gelokt. Het duurde een paar pijnlijke minuten, maar nu staat het nieuwe logo van reisaanbieder Srprs.me ergens op hun lichaam vereeuwigd. Een stunt die de grens opzoekt, zeggen reclamekenners.



"Ik vind het volstrekt gestoord en I love it", reageert Jean-Paul Schaddé van Dooren, marketingexpert en blogger bij Cityguys lachend. Hij begrijpt niet waarom mensen zich hiervoor lenen. "Kijk, als je er een goede vakantie voor terugkrijgt, dan zou ik zeggen: geen probleem. Maar anders: doe normaal!"



Schaddé van Dooren legt de link met het populaire MTV-programma Just tattoo of us, waar vrienden elkaar voorzien van een tatoeage. Hij noemt de actie van de reisaanbieder in verrassingsvakanties gewaagd, maar kan het ook waarderen. "In de Verenigde Staten kan zoiets niet hoor, daar sue'en ze je kapot."



Zijn collega Daan Muntinga, voormalig universitair docent marketingcommunicatie aan de UvA en momenteel reclamemaker bij bureau Mensch, is minder enthousiast. "Je bent mensen aan het exploiteren." Dat grenst volgens hem aan de wat ethisch verantwoord is.



Hij zou dit soort campagnes zelf niet adviseren aan klanten. Je weet immers niet wie er straks rondlopen met jouw logo. "Je maakt iemand merkambassadeur, maar je weet niet wie die mensen zijn en wat ze doen. Stel, ze lubberen uit of ze doen rare dingen", legt Muntinga uit. Ofwel: leuk voor de korte termijn, maar 'kut voor de lange termijn'.



De kandidaten tekenen vooraf een contract, waarin ze akkoord gaan met de verrassingstatoeage. Ook mogen ze zelf kiezen hoe groot de tattoo wordt en waar ze hem willen plaatsen. Kunnen ze er dan echt niet meer onderuit? Jawel, laat een woordvoerder namens Srprs.me (spreek uit als: surprise me) weten. "We gaan niemand dwingen."



Toch ziet Muntinga het anders. Hij denkt dat de sociale druk groot genoeg is dat mensen zich alsnog gedwongen voelen. "Je maakt mensen lekker voor iets, om ze vervolgens door de poep te laten rollen." Schaddé van Dooren is een stuk milder: "Je stemt er zelf mee in. Het is wel verrassend."



Ook de reacties in de tattooshop zijn positief. Iedereen vindt het nieuwe logo, een bescheiden vierkant, mooi en is blij met de gratis tattoo. Niemand hoefde overigens bang te zijn om vereeuwigd te worden met de bedrijfsnaam. Vooraf was al verteld dat het een symbool zou worden.



Wel waarschuwt Schaddé van Dooren nog voor het risico dat de reisaanbieder op termijn opnieuw zijn logo, of misschien zelfs zijn merknaam verandert. "Een vriend van mee heeft ooit het logo van luchtverfrisser Breeze laten tatoeëren. Een half jaar later veranderde het merk in Febreze."



