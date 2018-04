Bereken hoeveel kamelen je partner waard is

Staat er een trip naar een Arabisch land op de agenda? Test dan zeker de ‘kamelen calculator’ eens uit. Kwestie dat je weet hoeveel (kamelen) je partner waard is, zij het voor te lachen.Is je wederhelft groot of klein? Heeft hij of zij een blonde, bruine of rode coupe? Is je lief gespierd of net voorzien van een pronte boezem? Het zijn allemaal uiterlijke kenmerken die bepalen hoeveel kamelen je partner waard is.Langs de andere kant check je best zelf ook eens wat je waard bent in kamelen. Je weet maar nooit of de snodaard je wil inruilen voor enkele viervoeters. En een gewaarschuwd man is er twee waard.De handige tool bestaat zowel voor mannen als voor vrouwen.