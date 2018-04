Hond redt baby die in riool vol rode mieren achtergelaten werd

Een pasgeboren baby die weerloos en naakt werd achtergelaten in een riool vol rode mieren in Zuid-Afrika, heeft haar leven te danken aan een hond. Het meisje lag bijna twee meter diep en zou niet opgemerkt zijn, als er niet toevallig een vrouw met een teckel langs liep.



Charmaine Keevy (63) was een week geleden met haar hond Geordie aan het wandelen in Port Elizabeth, toen het dier plots luid begon te blaffen naar een rioolpijp. De vrouw ging op handen en knieën zitten en meende eerst een kat te horen, diep in de buis. Maar al snel besefte ze dat het babygehuil was.



Keevy rende naar de weg en hield daar een wagen aan. Samen met de bestuurder – Cornie Viljoen (60) – gebruikte ze een stalen staaf die in zijn auto lag om het riooldeksel open te wrikken. Daarop liet Viljoen zich naar beneden zakken en ging hij op de tast op zoek naar het kind. Dat bleek in een kolonie agressieve rode mieren te liggen. De man werd daarbij zelf ook verscheidene keren gebeten.



Uiteindelijk kon hij het meisje oppakken. ,,Dat deed ik heel voorzichtig, want ik wist niet of ze gewond was”, vertelt hij tegen de lokale krant Herald Live. ,,Ze was zo klein. En het was zo koud daar beneden.”



De toegesnelde hulpdiensten ontfermden zich over het meisje en brachten haar naar het Dora Nginza-ziekenhuis. Haar navelstreng was nog niet verwijderd en ze bleek moeite te hebben met ademen. Ze was ook onderkoeld. De verpleegsters op de afdeling waar ze aansterkt, noemden haar Grace April. ,,Ze is er nog niet helemaal bovenop, maar ze ademt wel al zelfstandig”, aldus Viljoen. ,,De verpleegsters zeggen dat ze het zal halen.”



Keevy vertelde achteraf dat het een ongelofelijk toeval was dat ze de baby vond. ,,Ik neem normaal gezien een andere route als ik de hond uitlaat, maar om een of andere reden ging ik nu een andere kant op. Ik heb het gevoel dat het lot me naar haar heeft geleid en dat het nog niet haar moment was om te gaan. Ze is een klein mirakeltje, dat staat buiten kijf.”



Ook Viljoen passeert normaal gezien niet aan de plek waar het meisje werd ontdekt. ,,Normaal gezien zet ik mijn vrouw altijd af aan Montmedy Road en maak ik een U-bocht om terug te rijden naar mijn kantoor thuis. Maar dinsdag besloot ik langs Sedan Avenue te rijden. Dat doe ik anders nooit. En even later zag ik Charmaine staan.”



De politie is nu een onderzoek gestart om de moeder van het kind te vinden. Volgens een verklaring van de autoriteiten kan de baby alleen met opzet in het riool achtergelaten zijn. ,,De enige manier waarop het kind in het riool terechtgekomen kan zijn, is door het opheffen van het riooldeksel”, aldus woordvoerster Priscilla Naidu. ,,We vragen de hulp van de bevolking om de moeder te helpen vinden. En dat kan ook anoniem.”



Volgens Keevy kan de moeder het kind niet in haar eentje hebben achtergelaten. ,,Het is onmogelijk voor een vrouw die pas bevallen is om dat betonnen deksel alleen op te heffen”, zegt ze nog. ,,Ik had de hulp van een sterke man en een stalen staaf nodig om het open te wrikken.”



Intussen komt bij het ziekenhuis een gigantische hoeveelheid kleren en speelgoed binnen van mensen die het meisje willen helpen. ,,Ze is een heel rustig kindje”, aldus sociaal werkster Pamela Rubushe, die een warm adoptiegezin moet zoeken voor het meisje.

Reacties

Hoe kun je zo'n kindje dit aandoen? Dan ben je toch niet waard om een 'mens' genoemd te worden? En ik heb echt koninklijk schijt aan alle excuses die naar voren gebracht worden!



Hoe kun je zo'n kindje dit aandoen? Dan ben je toch niet waard om een 'mens' genoemd te worden? En ik heb echt koninklijk schijt aan alle excuses die naar voren gebracht worden!

Had het kind dan bij ene weeshuis neergelegd, of op de stoep van een ziekenhuis, of voor een kerk, maar niet in een put dumpen. BAH!

@Samui-Axe :





Hoe kun je zo'n kindje dit aandoen? Dan ben je toch niet waard om een 'mens' genoemd te worden? En ik heb echt koninklijk schijt aan alle excuses die naar voren gebracht worden!

QuoteHoe kun je zo'n kindje dit aandoen? Dan ben je toch niet waard om een 'mens' genoemd te worden? En ik heb echt koninklijk schijt aan alle excuses die naar voren gebracht worden!



Ik dacht precies hetzelfde toen ik alleen al de titel las! Kotsmisselijk word ik van zoiets!! Volgens mij zijn er inderdaad geen excuses om zoiets te doen (tja er zijn natuurlijk mensen die zó geestelijk ziek zijn, dat ze totaal niet meer weten wat ze doen. Maar volgens mij komt dat niet zo vaak voor).

Wel ontroerend dat die baby werd gered door die hond!

Wel ontroerend dat die baby werd gered door die hond!

Ik hoop dat de dader gevonden wordt, en een flinke straf krijgt... Maar ja, dat zal vast niet gebeuren.

Wat een vreselijk begin voor dit kind!

Hulpeloos achtergelaten in zo'n vreselijke omgeving.

Ik vraag me af of de moeder hiervan weet of dat het kindje eenvoudig bij haar weggehaald is terwijl zij ook hulpeloos was.

Hier kreeg ik even kippevel van toe ik het las, zo vreselijk.



Ik hoop van harte dat de kleine nu goed terechtkomt en geadopteerd wordt door mensen die van haar houden.

Wat me vooral verbaast is, hoeveel moeite ze hebben gedaan om die baby daar te krijgen. Of we er ooit achter zullen komen wie dit gedaan heeft, en waarom?

Iig heeft de baby nu, met al deze aandacht, wel een kans op een goed leven.. @Samui-Axe : wees niet bevreesd, er zullen geen excuses naar voren worden gebracht.Wat me vooral verbaast is, hoeveel moeite ze hebben gedaan om die baby daar te krijgen. Of we er ooit achter zullen komen wie dit gedaan heeft, en waarom?Iig heeft de baby nu, met al deze aandacht, wel een kans op een goed leven..

@allone : Hoe weet jij nou dat ik jou bedoelde?

@allone : Dat zal het zijn! Natuurlijk gekregen van al dat mediteren

