Primeur in Nederland: dubbele handtransplantatie

Het moet een primeur worden voor Nederland: een dubbele handtransplantatie. PatiŽnt Maartje Bijl en het Radboudumc bereiden de ingreep voor met militaire precisie. ,,Er mag niets verkeerd gaan."Elke keer als bij Maartje Bijl de telefoon rinkelt, maakt haar hart een hupje. Het zou toch niet dat... De zenuwen voor een oproep van het ziekenhuis gaan bij haar gepaard aan goede hoop voor de toekomst. Hoop, dat ze dadelijk weer 'gewoon' een speld in haar haren kan doen. Haar broek zelf kan dichtritsen. Zich de luxe kan veroorloven van een maaltijd met mes en vork.,,Stuk voor stuk alledaagse handelingen waar je in de regel niet bij stilstaat. Dat deed ik zelf ook nooit", zegt de 44-jarige Rotterdamse, kapster van beroep. Door een noodlottige infectie doet ze dat sinds 2014 des te meer.Een bacterie veroorzaakte bij haar een bloedvergiftiging. Haar handen stierven af, waardoor ze letterlijk onthand raakte. Er was zelfs een vierdubbele amputatie nodig. Ook haar onderbenen moesten worden afgezet. Het verdriet over het verlies van haar zelfstandigheid werd iets minder, toen ze dankzij beenprotheses weer kon lopen. ,,Stofzuigen kan ik nog steeds niet, maar mijn dochter van school ophalen gelukkig wel."En ze durft het bijna niet hardop te zeggen, maar jawel: een medisch mirakelstuk gaat het waarschijnlijk mogelijk maken ook weer 'haar' handen te gebruiken. Dat moet dan met nieuwe handen, die ze krijgt van een overleden donor via transplantatie. Met het in handchirurgie gespecialiseerde Radboudumc in Nijmegen is ze al druk in de weer om de bijzondere operatie tot een succes te maken.,,Wereldwijd is zo'n dubbele handtransplantatie ruim honderd keer gedaan, voor het eerst in 1998", zegt plastisch chirurg Steven Hovius van het Radboudumc. ,,Maar het blijft een zeldzaamheid."Voor Nederland zou het zelfs een primeur zijn. Daarvoor moeten eerst de nodige hobbels worden genomen. Alleen al het vinden van een geschikte donor is geen sinecure. Hovius: ,,De donor moet natuurlijk geen grote man zijn van 2 meter, maar een vrouw met het postuur van Maartje Bijl."Dat de voorbereidingstijd jaren beslaat, heeft alles te maken met de tijdsdruk als het moment daar is. ,,Binnen zes uur moet de bloeddoorstroming zijn hersteld. Handen zitten vol spiertjes. Zonder bloed zijn die snel onherstelbaar beschadigd." Nabijheid is dan ook een extra vereiste. ,,Een donor in Berlijn is al te ver weg. Er verstrijken te veel uren met het overbrengen van de donor-armen."De ingreep zelf is complex, wat in combinatie met de geboden haast een uitvoering met militaire precisie vereist. Voor elke arm, zowel van de donor als van de 'ontvangende' Maartje Bijl, staan in Nijmegen straks twee chirurgen in de aanslag om handen af en weer aan te zetten. De in totaal vier operatieteams moeten elk 24 spierpezen doorsnijden of weer vasthechten. ,,Per hand zijn er, naast de botten en de pezen, ook drie grote zenuwen die je alleen onder het oog van een microscoop kunt verbinden met minuscule hechtinkjes. Dan heb ik het nog niet over het verbinden van al die bloedvaten en ook nog eens de huid."