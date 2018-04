Politie Rotterdam schenkt in beslag genomen ballonnen aan kinderziekenhuis

De kinderen van het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam werden zondag behoorlijk verwend door de politie. Ze kregen onverwachts een lading ballonnen in de vorm van onder meer Nijntje en Spongebob.Dat gebeurde nadat de politie een man had gesnapt had die de ballonnen illegaal verkocht. De verkoper deed afstand van zijn spullen, maar toen restte nog de vraag waar al die ballonnen naartoe moesten.In overleg met de hulpofficier van justitie werd een nieuwe bestemming gezocht voor de ballonnen. Daarna werd besloten dat ze het beste gebruikt konden worden om de kinderen in het Sophia Kinderziekenhuis blij te maken.