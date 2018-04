Voetbal in Iran zonder Romeinse tepels

Voetballiefhebbers konden zondag op de Iraanse staatstelevisie een opmerkelijke vorm van censuur zien. De staatsomroep heeft in de Champions League-uitzending het logo van AS Roma gecensureerd. Het was te zien tijdens de 4-1 nederlaag tegen Barcelona.Het logo van de Italiaanse club is een beeltenis van Romulus en Remus die worden gezoogd door de Capitolijnse Wolvin. In de Romeinse mythologie is Romulus de legendarische stichter van Rome. Remus is zijn tweelingbroer. De twee werden volgens de legende grootgebracht door de wolvin.Die beeltenis bleek te ver te gaan voor de producenten bij de Iraanse televisie. Op sociale media wordt het onderwerp veel besproken en wordt erom gelachen. Intussen heeft het officiŽle Twitter-account van AS Roma gevat gereageerd op de actie.