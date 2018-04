Agent overgeplaatst om suggestie dat schietpartij Florida nep was

Een politieagent in Florida is overgeplaatst omdat hij op social media suggereerde dat de schietpartij op een school in die staat nep was. Bij de schietpartij kwamen 17 mensen om het leven.



Agent Ericson Harrell beweerde dat de schietpartij op de Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland nooit heeft plaatsgevonden. Op Facebook schreef hij: "Welk bewijs is er? Wat weten we behalve verhalen van de Main Stream Media, zogenaamde getuigen en een paar begrafenissen?



Een lokale krant kwam het bericht op het spoor en lichtte zijn werkgever in. De politie van North Miami Beach liet op Twitter weten dat de agent tijdelijk een andere functie heeft en dat er verder geen commentaar wordt gegeven.



In een ander bericht had Harrell beweerd dat overlevenden van de schietpartij in Florida, die in de media opriepen tot strengere wapenwetgeving, 'allemaal betaalde acteurs en actrices zijn'.



Na de schietpartij in Parkland beweerden complotdenkers dat de schietpartij nep was. Dat gebeurde ook bij de schietpartij op een school in Sandy Hook, waar een schutter 27 mensen doodde.



Harrell heeft ook zelf gereageerd op zijn overplaatsing. "Als je het nog niet gehoord hebt: ik moet op het matje komen omdat ik het verhaal over Parkland in twijfel trek", schrijft hij in een nieuwe post op Facebook.

Reacties

12-04-2018 12:51:10 venzje

Oudgediende



WMRindex: 11.823

OTindex: 3.355

Ik denk dat niemand zo stupide is. Want welk bewijs is er? Wat weten we over deze meneer behalve verhalen van de Main Stream Media?

12-04-2018 13:40:52 Samui-Axe





Maar hij is er dus heilig van overtuigd dat wij nooit op de maan zijn geweest en dat de Aarde plat is!



Voor de rest is hij echt een gewoon mens als jij en ik, maar hiervoor heeft hij geen bord maar een betonnen plaat voor de kop!



Als deze agent een béétje op mijn vriend lijkt dan kan ik zomaar geloven dat ook hij een complotdenker is @venzje : Dat zeg je nou wel zo, maar ik heb een zeer goede vriend, Italiaanse man, behoorlijk intelligent, goed opgeleid..Maar hij is er dus heilig van overtuigd dat wij nooit op de maan zijn geweest en dat de Aarde plat is!Voor de rest is hij echt een gewoon mens als jij en ik, maar hiervoor heeft hij geen bord maar een betonnen plaat voor de kop!Als deze agent een béétje op mijn vriend lijkt dan kan ik zomaar geloven dat ook hij een complotdenker is

