Echtpaar raakt zwaargewond als lift 46 verdiepingen omhoogschiet en crasht

Een Chinese man en vrouw in de plaats Tsuen Wan, een van de dichtstbevolkte wijken van Hongkong, zijn zwaargewond geraakt, doordat de lift waarin ze stonden omhoogschoot en tegen het dak van een flatgebouw knalde.



De man en vrouw, beiden 32, stapten zondag rond vijf uur 's middags op de begane grond in de lift. Na op het knopje voor de vijftiende verdieping te hebben gedrukt, schoot de liftcabine vervolgens zo absurd hard omhoog, dat de klap tegen het dak de bovenkant van de lift verkreukelde.



Het echtpaar werd door de klap tegen de wanden van de lift geworpen en raakte gewond door delen van het vernielde plafond. Hulpverleners spoedden zich na het ongeval naar het gebouw. Beide slachtoffers werden per ambulance naar een lokaal ziekenhuis gebracht.



Vlak voordat het stel de lift betrad, was er nog iemand anders in geweest, maar die was op de begane grond uitgestapt, zo is te zien op camerabeelden. Volgens de beheerder van het gebouw waren de kabels van de lift ook na het ongeluk nog heel en is nog onduidelijk wat er fout is gegaan.



Volgens deskundigen zou het ongeval kunnen zijn veroorzaakt door een gelijktijdige storing aan de remmen en de motoren van de lift. Het 46 verdiepingen tellende gebouw is 27 jaar oud en heeft in totaal drie liften, die vorig jaar werden vervangen. Tot duidelijk is wat de storing veroorzaakte, moeten bewoners de trap nemen.



De autoriteiten onderzoeken het ongeval. De eigenaar van Waterside Plaza, waartoe het gebouw behoort, zegt volledige medewerking aan de inspectie toe. In een van de drie andere gebouwen van het wooncomplex gebeurde in 2014 een soortgelijk ongeval. Ook toen crashte een lift tegen het dak van het flatgebouw.

Reacties

12-04-2018 11:03:11 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 30.024

OTindex: 61.946

Wáár is Huub Stapel als je hem nodig hebt!

12-04-2018 11:44:14 Emmo

Stamgast



WMRindex: 31.784

OTindex: 17.440

@Mamsie : Ik denk dat ze Abeltje wilden spelen

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: