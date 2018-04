Twintiger wordt levend gebalsemd na medische blunder

Een 27-jarige Russische is het slachtoffer geworden van een medische blunder. Artsen in een ziekenhuis in Ulyanovsk dienden Ekaterina Fedyaeva een verkeerd infuus toe, waardoor ze stierf.



De artsen van het ziekenhuis van Ulyanovsk vertelden de jonge vrouw dat ze zich geen zorgen hoefde te maken over een routine-ingreep. Toch liep het helemaal mis voor Ekaterina, die het ziekenhuis nooit meer levend zou verlaten.



Verpleegkundigen moesten haar een zoutoplossing toedienen via een infuus, maar door een medische fout kreeg de twintiger een formaldehyde-oplossing in haar aderen. Die wordt vaak gebruikt om lichamen van overledenen te balsemen. De chemische stof zorgt ervoor dat er geen vocht meer uit een cel kan, waardoor weefsels verharden.



,,Haar benen begonnen te trillen, ze kreeg enorm pijnlijke krampen en haar hele lichaam was oncontroleerbaar aan het schuddenĒ, vertelt de moeder van Ekaterina. ,,Ik deed haar sokken aan, een jurkje, een deken, maar ze rilde zo hard, dat had ik nog nooit gezien.Ē



De vrouw vertelt dat ze op geen enkele hulp kon rekenen van de artsen. ,,De doktoren beseften toen al dat ze haar iets verkeerds hadden toegediend tijdens de operatie. Geen enkele arts kwam echter met een oplossing en niemand kwam kijken of ze haar konden behandelenĒ, stelt ze. ,,Ik smeekte hun iets te doen voor mijn enige kind, maar ze zeiden dat ik maar naar huis moest gaan en kippensoep moest maken."



Twee dagen na het toedienen van het verkeerde infuus raakte Ekaterina in een coma. Ze ontwaakte nog even, waarna al haar organen uitvielen.



Uit autopsie bleek dat de dood van de jonge vrouw, zoals moeder Galina vermoedde, werd veroorzaakt door een overdosis formaldehyde. De artsen bekenden intussen dat het om een medische vergissing ging, maar Ekaterina's moeder wil gerechtigheid voor de dood van haar dochter. Ze eist een hoge schadevergoeding en het ontslag van de verantwoordelijke. De Russische politie is een onderzoek begonnen naar de omstandigheden.

