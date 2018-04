Dieven proberen terras te stelen in Boekelo

Een enigszins opvallende poging tot diefstal bij Resort Bad Boekelo deze maandagnacht. Tussen 01.00 uur en 06.45 uur heeft een groep inbrekers geprobeerd het terras mee te nemen.



De groep maakte gebruik van een aanhangwagen, die op het terrein is aangetroffen. Mogelijk zijn de dieven tijdens hun bezigheid gestoord en gevlucht.



De politie is opzoek naar de eigenaar van de aanhangwagen. "We vermoeden dat deze eerder in de nacht ergens is weggenomen", meldt de politie op haar Facebookpagina. Getuigen worden gevraagd contact op te nemen met agenten via 0900-8844, onder vermelding van het volgende nummer: 2018150709

Reacties

11-04-2018 18:02:27 Sjaak

Een andere kop van Tubantia luidt: Dieven willen terrasje pikken.



11-04-2018 18:46:42 Mikeph

Die namen de gezegde een terrasje pikken wel erg serieus.

