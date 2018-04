Bijzonder brood van reststromen



Brood blijkt de ultieme toepassing voor reststromen te zijn. Van ‘bierafval’ tot afgedankte bananen: ondernemers zien overal kansen om afvalstromen om te toveren in smakelijke sneetjes. Extra voordeel: brood van bijzondere ingrediënten kan nog gezonder zijn ook!



Bij het brouwen van jouw biertje komt een hoop afval kijken, waarbij zo’n 80% uit bierborstel bestaat. Zonde, vonden vier studenten (hoe kan het ook anders met zo’n onderwerp) aan de Universiteit van Amsterdam. Daarom ontwikkelden ze tijdens een studieopdracht brood van het brouwafval van de Amsterdamse brouwerij Oedipus: Brouwbrood. Het brood wordt al op meerdere plekken in Amsterdam verkocht en is een grote hit op terrasjes bij de borrel. We schreven al eerder uitgebreid over dit bijzondere brood van bierafval, maar sindsdien hebben de jonge ondernemers niet stilgezeten. Momenteel zijn ze op zoek naar restwarmte voor hun bierborstel droogproces om de productie nog duurzamer te maken!



Ook biologische supermarkten kopen vaak meer in dan ze uiteindelijk kunnen verkopen. Vooral biologische bananen bleken vaak op de afvalhoop te belanden, omdat ze snel bruin werden. Samen met bakkerij Hutten, één van de buren van het Ekoplazamagazijn in Veghel, werd van deze reststroom een nieuw (en behoorlijk smakelijk) product gemaakt: mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt maken er nu bananenbroden van! Wie wel eens een bananenbrood gemaakt heeft weet hoe belangrijk het is dat de bananen extra rijp zijn om de zoete smaak te krijgen; een ideale combinatie dus. Op de Bio-beurs in Zwolle werd dit broodje uitgeroepen tot Bioproduct van 2018. De samenwerking smaakte overigens al snel naar meer: inmiddels worden er ook carrot muffins en red velvet brownies van reststromen wortel en rode biet gemaakt.



Een ander bijzonder broodje dat de laatste dagen viral gaat, is brood van zeewier. Wetenschappers aan de University of Newcastle hebben ontdekt dat zeewiervezels de opname van vet door het lichaam met 75% (!) kan verminderen. De onderzoekers gaven ook aan dat dit vooral bij dagelijkse inname via bijvoorbeeld brood een effectieve manier was om obesitas te verminderen.



Natuurlijk is het mooi dat deze reststromen een nieuw leven krijgen in de vorm van brood. Maar zorg wel dat je het opeet! In Nederland gooien we dagelijks zo’n 435.000 broden weg. Het initiatief Broodnodig wil van het oude brood nieuwe energie maken door middel van vergisting. De komende tijd gaan ze overal door Rotterdam broodinzamelingsbakken plaatsen waar je je oude brood in kan gooien. Maar ook thuis kun je natuurlijk al aan de slag! Minder voedsel verspillen?

Reacties

11-04-2018 16:47:11 Emmo

Stamgast



WMRindex: 31.771

OTindex: 17.436

Quote:

Maar ook thuis kun je natuurlijk al aan de slag! Minder voedsel verspillen? Misschien doe ik iets niet goed, maarre... Ik eet brood op. En als het me teveel is gaat het in de vriezer. Misschien doe ik iets niet goed, maarre... Ik eet brood op. En als het me teveel is gaat het in de vriezer.

11-04-2018 16:50:23 allone

Stamgast



WMRindex: 33.300

OTindex: 63.835



@Emmo : goh, jij koopt brood, en dan eet je het op? da's wel vreemd ja

11-04-2018 16:56:11 stora

Stamgast



WMRindex: 9.890

OTindex: 1.181



Vooral makkelijk als er iets gekookt is wat je niet zo lekker vind @Emmo , wij hebben honden.Vooral makkelijk als er iets gekookt is wat je niet zo lekker vind

11-04-2018 17:10:33 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 30.015

OTindex: 61.935

Mijn brood gaat gelijk gesneden in de vriezer.

En ik haal er per keer uit wat we nodig hebben. Dus er is nooit iets weg te gooien.

11-04-2018 17:21:15 Sjaak

Moderator



WMRindex: 16.784

OTindex: 29.319

Quote:

ondernemers zien overal kansen om afvalstromen om te toveren in smakelijke sneetjes. Toch eens aan de bakkersvrouw vragen of ze een smakelijk sneetje heeft. Toch eens aan de bakkersvrouw vragen of ze een smakelijk sneetje heeft.

11-04-2018 17:25:51 stora

Stamgast



WMRindex: 9.890

OTindex: 1.181

@Sjaak , ik denk zomaar dat je dat niet aan de bakkersvrouw durft te vragen

