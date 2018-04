11-04-2018 15:24:48

Quote: Het idee is nu ontstaan om volgend jaar niet enkel in het Belgische aardbeiendorpje Wépion, maar ook ergens in Frankrijk een ‘chasse aux sextoys’ te lanceren.Wat een goed idee. Ik denk er serieus over om zoiets ook in Vaticaanstad te gaan organiseren. Ik zie het al voor me: eerst houd ik mijn Paastoespraak over vrede op aarde en dat soort dingen. En dan zeg ik: And now for something completely different (heb ik van Monty Python afgekeken), kom mensen allemaal op zoek naar de sexspeeltjes.Kijk, de aantallen pelgrims zullen sterk gaan toenemen