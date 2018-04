Jongeren kopen hun dorpskroeg op via een loterij

Veel mensen dachten aan een 1 aprilgrap, maar dat was het niet. Een groep Leersumse jongeren is van plan de enige kroeg van het dorp te kopen. Ze doen dat door een loterij te organiseren.



Eetcafé/kroeg Wereld van Verschil staat te koop. Eigenaar Marc van Willigenburg vindt het na dertig jaar genoeg. Bovendien heeft hij spierreuma.



Sinds juli van het vorig staat het pand aan de Rijksstraatweg in Leersum, in de gemeente Utrechtse Heuvelrug, te koop. Er was voldoende belangstelling, vooral uit China, maar de financiering kwam nooit rond.



Daniël Reincke zag het met lede ogen aan. Hij zag de enig overgebleven kroeg van het dorp verdwijnen. Toen het naastgelegen café de Burgemeester werd gesloten, was de Wereld van Verschil nog de enige plek waar jongeren later op de avond nog een biertje kunnen drinken.



Ook Reincke staat regelmatig aan de toog. ,,Wij willen graag in Leersum ergens iets kunnen drinken en niet naar Doorn, Wijk bij Duurstede of Veenendaal hoeven rijden.’’



Samen met een aantal vrienden broedde Reincke op een plan. Waarom kopen we de kroeg niet zelf, vroegen ze zich af . Maar hoe betalen we dat, was een tweede vraag. Reincke, voorzitter van de nieuwe stichting Jeugd en Jongerenwerk, kwam op het idee van een loterij, een megaloterij. ,,Dat is nog niet eerder gedaan. Een kroeg kopen met de opbrengst van de loterij. Er worden vier Audi's A1 en veertig reischeques van 250 euro verloot.’’



Met de loterij (12.000 loten x 65 euro) hopen de jongeren een kleine 8 ton op te halen. Daarvan blijft ongeveer 600.000 euro over. Reincke: ,,We hebben de prijzen moeten aanschaffen, een stichting oprichten, de notaris moeten we betalen, de posters, de website, de kansspelbelasting. Die kansspelbelasting was nog het meest spannende en het duurde lang voordat we een vergunning kregen. Het duurde zo lang, omdat het uniek is. Dit gaan meer mensen doen als het lukt.’’



Het is voor ouders een geruststellende gedachte dat hun kinderen gewoon in Leersum een drankje kunnen drinken.



Voor de kroeg betaalt de groep iets meer dan 500.000 euro. Van de ton die overblijft, willen de jongeren het interieur eigentijdser maken. Ook voor de exploitatie hebben ze een oplossing. ,,Wij hebben geen ervaring in de horeca, dus we zoeken iemand die dat wel heeft’’, zegt Reincke. ,,Die betaalt aanzienlijk minder voor de huur, maar wij hebben dan wel onze kroeg behouden. Het eetcafé gaat verdwijnen.’’



Ook Van Willligenburg is blij met deze oplossing. Hij gunt het de jongens. ,,Het is voor ouders een geruststellende gedachte dat hun kinderen gewoon in Leersum een drankje kunnen drinken, elkaar op kunnen zoeken. Het is een heel leuk idee. Het kan ook, omdat ik het nog niet per se moet verkopen. Ik heb nog de tijd.’’



Er zijn vier trekkingen die onder toezicht van een notaris worden uitgevoerd. Reincke: ,,Als je nu een lot loopt, doe je mee met vier trekkingen. De eerste is op 16 april, de laatste op 4 juni. Voor iedere trekking verloten we een Audi A1 Sportback van de Vallei Auto Groep uit Veenendaal en tien reischeques van Travel Xpert uit Leersum.’’



Reincke heeft een rotsvast vertrouwen in de haalbaarheid van het plan. ,,We zijn gewoon een groepje jongeren dat graag een drankje doet. Er is hier verder niets te doen. We zijn afgelopen weekeinde begonnen met de lotenverkoop. Veel mensen dachten het een 1 aprilgrap was. Dat was het niet. We hebben al 200 loten verkocht. We willen een kroeg voor ons. Die kopen we dus.’’



Reacties

11-04-2018 13:01:03 Emmo

Stamgast



WMRindex: 31.771

OTindex: 17.436

12.000 loten verkopen van 65 per stuk? Ondanks de sympathieke achtergrond lijkt me dat nogal een opgaaf.

11-04-2018 13:34:35 venzje

Oudgediende



WMRindex: 11.815

OTindex: 3.354

@Emmo : Leersum telt in totaal ruim 7700 inwoners, dus dat moet lukken...

11-04-2018 14:27:54 jero

Oudgediende



WMRindex: 6.362

OTindex: 6

Wat moeten ze vanuit China dan met het pand beginnen?

11-04-2018 15:26:46 stora

Stamgast



WMRindex: 9.889

OTindex: 1.181

Waarom 4 dikke audi's als hoofdprijs, want er zijn ook hele mooie wagen die een duit minder kosten.

Of zullen ze die voor de inkoopprijs krijgen.

11-04-2018 15:34:44 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 9.105

OTindex: 9.671

S @jero :

Wat moeten ze vanuit China dan met het pand beginnen? QuoteWat moeten ze vanuit China dan met het pand beginnen?



Euhh, misschien met winst doorverkopen, zo maar een idee van mij, hoor. Euhh, misschien met winst doorverkopen, zo maar een idee van mij, hoor.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: