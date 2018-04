Spermadonor in China worden? Stem dan op de Communistische Partij

Als je spermadonor in China wil worden, mag je niet te dik zijn, niet kleurenblind, geen haarverlies hebben, moet je ouder zijn dan 20 Ún de Communistische Partij aanhangen. Dat laatste is een eis bij een nieuwe oproep van een ziekenhuis in Peking.



De spermadonoren moeten van "het socialistische moederland houden en het leiderschap van de Communistische Partij aanvaarden. Ze moeten loyaal zijn aan de taken van de partij, fatsoenlijk zijn, zich aan de regels houden en geen politieke problemen hebben."



Ook moeten ze in goede gezondheid verkeren.



De maatregel van het universiteitsziekenhuis komt niet uit de lucht vallen. De Communistische Partij in China wil namelijk totale dominantie in het hele land, in "alle aspecten van het leven", maakte president Xi Jinping onlangs bekend.



Goedgekeurd?

Om goedgekeurd te worden, moet de spermadonor twee fitheidstests doen. Een politieke test is niet nodig.



Goedgekeurd? Dan krijgt de donor 26 euro. De donoren die vervolgens succesvol sperma doneren, krijgen meer dan 700 euro. Zij moeten tien keer sperma doneren in zes maanden tijd.

