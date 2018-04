Japanner hield zoon twintig jaar in kooi

De politie in Japan heeft een man aangehouden die zijn zoon meer dan twintig jaar in een kooi hield.



Yoshitane Yamasaki (73) heeft volgens bronnen van Japanse media bekend dat hij zijn nu 42-jarige zoon al in diens puberteit opsloot. Volgens de man was de jongen onhandelbaar vanwege een geestelijke beperking.



Uiteindelijk werd de zoon in een kooi van 1 meter hoog, 1,8 meter breed en 90 centimeter diep gestopt. De kooi stond in een schuurtje naast het huis van Yamasaki in de stad Sanda, niet ver van Osaka. Vader Yamasaki gaf zijn zoon naar eigen zeggen om de dag te eten en een bad.



De opgesloten zoon werd in januari door een gemeenteambtenaar ontdekt. Hij verblijft sindsdien in een zorginstelling, waar hij wordt behandeld voor een bochel.

Reacties

10-04-2018 18:58:01 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 30.008

OTindex: 61.921

Quote:

Volgens de man was de jongen onhandelbaar vanwege een geestelijke beperking.



Dat zal er in die jaren niet beter op geworden zijn.

Maar een vent van 22 is geen puber meer al gedraagt hij zich misschien zo door zijn mentale achterstand. Dat zal er in die jaren niet beter op geworden zijn.Maar een vent van 22 is geen puber meer al gedraagt hij zich misschien zo door zijn mentale achterstand.

10-04-2018 19:16:10 allone

Stamgast



WMRindex: 33.260

OTindex: 63.823

@Mamsie : ik vraag me vooral af of hij niet geestesziek geworden is door die kooi

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: