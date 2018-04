Festivalbezoekers Amsterdam moeten 66 cent rotzooibelasting betalen

AMSTERDAM - (AT5) Festivalbezoekers in Amsterdam moeten vanaf 2020 belasting gaan betalen. De extra kosten per kaartje zijn 66 cent.



De regel geldt alleen voor commerciŽle festivals. Geschat wordt dat er belasting betaald moet worden bij 100 tot 300 evenementen. Het gaat dan om bijvoorbeeld dance-evenementen of foodfestivals.



De nieuwe belasting levert de gemeente zo'n 450.000 euro op. Daarmee betalen de festivalbezoekers mee aan het opruimen van het afval. Mogelijk stijgen de belastingen in de toekomst nog meer, er wordt namelijk nagedacht over een manier om te betalen voor het gebruik van openbare ruimte.



De 'rotzooibelasting' was een idee van de Partij voor de Dieren.

Reacties

10-04-2018 17:25:12 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 5.217

OTindex: 15.389

Terecht - onzin dat een gemeente (dus wij gezamenlijk) de rotzooi op moet ruimen voor een evenement. Zet dat maar lekker op de prijs van een kaartje.

10-04-2018 18:02:04 Emmo

Stamgast



WMRindex: 31.737

OTindex: 17.435

En niet-commerciële evenementen veroorzaken geen rotzooi?

10-04-2018 19:26:26 allone

Stamgast



WMRindex: 33.260

OTindex: 63.823

Waarom niet.. 66 cent lijkt me geen onoverkomelijk bedrag..

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: