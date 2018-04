Verkeerd geplaatste tentharing veroorzaakt gaslek in Weesp

Een verkeerd geplaatste tentharing heeft zaterdagavond een gaslek veroorzaakt in Weesp. Bij het vastzetten van een van de evenemententent op de Ossenmarkt werd een leiding geraakt. Dat bleek echter pas toen de haring er 's avonds werd uitgetrokken.



Dat bevestigde een woordvoerder van de brandweer Gooi- en Vechtstreek. Het lek ontstond op een veldje en was snel onder controle, zo liet hij weten. Liander was ter plaatse om het te herstellen.



Op het eiland in de Vecht werd zaterdag het sloeproei-evenement Vechten op de Vecht gehouden. Omdat het gaslek op een redelijk afgelegen plek ontstond, hoefde er niemand te worden geŽvacueerd.

