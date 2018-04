Duif met ontstoken oog vliegt tegen gevel Haarlems oogziekenhuis

Een duif met een ontstoken oog is zaterdag tegen de gevel van oogziekenhuis Zonnestraal in Haarlem aangevlogen.



"Het zal je maar gebeuren", schrijft het Vogelhospitaal in een post op Facebook. "Je vliegt over 's Heeren wegen, het is een mooie dag, de zon schijnt in je ogen en dan plotseling: pats!"



De ongelukkige vogel kwam versuft neer op de stoep voor het gebouw aan de Amsterdamsevaart, waar hij werd gevonden. "The right place to be, zou je denken", schrijft het Vogelhospitaal gekscherend. "Maar dat geldt niet voor duifjes."



De duif is opgehaald door medewerkers van Het Vogelhospitaal, waar hij nu behandeld zal worden aan 'de knots van een rechteroog'.

Reacties

10-04-2018 14:30:30 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 5.215

OTindex: 15.387

Sja, als je half blind bent moet je ook niet autorijden en al helemaal niet vliegen.

10-04-2018 14:43:49 GroteMop1983

Oudgediende



WMRindex: 4.902

OTindex: 7.322

Kunnen ze m dan niet gelijk ook opereren aan zijn ogen?

