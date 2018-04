Kastanje na 13 jaar terug in Utrecht

In Utrecht is zaterdag een bijzondere kastanjeboom geplant. De boom groeide in Friesland uit een kastanje die dertien jaar geleden in Utrecht door de toen 4-jarige Pelle van de grond werd geraapt.Hij gaf die kastanje vervolgens aan zijn Friese oma. En zij plantte de kastanje in haar tuin. Een bijzondere boom voor Pelle en zijn oma: "Want telkens als ik langskwam zei ze tegen me: 'Kijk Pelle, je kastanje!'", vertelt Pelle nu dertien jaar later.Een tijd geleden hoorde Pelle dat er tegenover zijn huis nieuwe bomen zouden worden geplant. En zijn oma had net laten weten dat het tijd was om de kastanje uit haar tuin te verwijderen. Dus Pelle vroeg de gemeente of de boom van zijn oma terug mocht naar Utrecht, en dat is nu dus gebeurd.Pelle is er blij mee: "Het is niet zomaar een boom, het is een boom met emotionele waarde voor oma en voor mij, dus die moeite wilden we er wel voor doen!"