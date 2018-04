Man komt bij na 18 uur hartstilstand

In Montpellier (Zuid-Frankrijk) ligt een man van 53 bij te komen in het ziekenhuis nadat zijn hart 18 uur heeft stilgestaan. Hij kreeg een hartstilstand toen hij ‘s avonds van het huis van zijn broer in Béziers op weg was naar huis. Bezorgde familieleden organiseerden een zoektocht toen hij niet thuis kwam.

Toen hij na vele uren werd gevonden leek hij dood. Toch besloten de mensen van de eerste hulp hem hartmassage te geven: zijn lichaam was 22 graden en het was denkbaar dat hij zo onderkoeld was dat zijn lichaam zich nog kon herstellen. Dat bleek het geval. De man werd aangesloten op een hart-longmachine, terwijl zijn lichaam langzaam op 37 graden werd gebracht.

Hij moest een paar dagen met apparatuur worden ondersteund en is nog steeds in het ziekenhuis om te herstellen. Van de klap die zijn lichaam heeft opgelopen en ook van de verwondingen die het gevolg zijn van de hartmassage. “Neurologisch is hij in orde. Hij praat met ons en maakt grapjes. Hij zal weer herstellen,” zegt dokter Xavier Capdevila, hoofd van de intensive care.

Reacties

10-04-2018 13:04:16 venzje

Oudgediende



@De_Paus: Is die dan niet verantwoordelijk voor die hartstilstand?

10-04-2018 14:05:21 Samui-Axe

Hmm. bij mijn zoon is men indertijd ruim een uur bezig geweest alvorens het op te geven. Maar het klimaat is hier dan ook tropisch, de jongen had geen kans..

