IJskar uit Pajottenland bedient ook honden

Bij de Pajotse Crèmekar mag iedereen een ijsje komen halen, ook als je op vier poten wandelt en je mond vol kwijl hangt. De ijskar biedt namelijk op vraag van hun klanten een ijsje aan voor honden.



Met de zomer in aantocht begint de zin in een ijsje weer op te spelen. Het is niet ondenkbaar dat ook je hond dat gevoel deelt, maar waar moet die dan naartoe? Naar de Pajotse Crèmekar, zo blijkt. De uitbaters Gunther De Wilde en Ellen Robeyn hebben een ijsje gemaakt dat bovendien ook gezond is voor de viervoeters.



“Vorig jaar waren er heel wat klanten die een ijsje voor zichzelf bestelden, en meteen ook een bolletje voor de hond vroegen”, vertelt Gunther aan Het Laatste Nieuws. “Ik heb die mensen altijd duidelijk gemaakt dat ijs eigenlijk niet echt gezond is voor onze trouwe viervoeters, maar ondertussen was het zaadje wel geplant. Een hond kan bij warm weer zeker ook wat verfrissing gebruiken en dus zijn we op zoek gegaan naar een oplossing.”



En die oplossing is een ijsje in de vorm van een bot. Heel toepasselijk uiteraard. De lekkernij werd gemaakt op basis van sojamelk, omdat honden niet goed tegen lactose kunnen. Er zitten ook geen dierlijke vetten in de snack. In plaats daarvan zullen de honden smullen van groentjes en stukken fruit die gepureerd werden. Alles steekt op een stokje dat de dieren ook kunnen opeten.

Reacties

10-04-2018 11:14:40 venzje

Quote:

Ik heb die mensen altijd duidelijk gemaakt dat ijs eigenlijk niet echt gezond is voor onze trouwe viervoeters Voor mensen is het wel gezond? Voor mensen is het wel gezond?

10-04-2018 11:39:01 Emmo

@venzje : Tuurlijk. Een Magnum met evenveel vet als een pakje boter in één keer naar binnen slobberen is héél gezond

10-04-2018 12:01:35 Samui-Axe





Een Magnum bevat 300 calorieën, inderdaad, best wel veel, maar een pakje roomboter van 250 gram bevat maar liefst meer dan 1800 calorieën!



Je moet dus 6 Magnums eten om in calorieën het equivalent van één pakje roomboter binnen te krijgen.



Ook het aantal grammen vet is veel lager: In een magnum zit ongeveer 20 gram vet, in een pakje roomboter van 250 gram zit 205 gram vet!!



Je moet dus ruim 10 Magnums eten om in vetten het equivalent van een pakje roomboter binnen te krijgen.



Dus inderdaad, echt gezond is het niet, maar het is absoluut onvergelijkbaar met een pakje boter



Dus zo heel af en toe eens lekker genieten van een Magnum kan heus geen kwaad, ook niet voor de lijn. Maar je zegt het zelf ook altijd, het is de hoeveelheid die het vergif maakt. (Of zoiets )



.



Laatste edit 10-04-2018 12:10 @Emmo : Nee beste vriend, dat is een hardnekkig fabeltje:Een Magnum bevat 300 calorieën, inderdaad, best wel veel, maar een pakje roomboter van 250 gram bevat maar liefst meer dan 1800 calorieën!Je moet dus 6 Magnums eten om in calorieën het equivalent van één pakje roomboter binnen te krijgen.Ook het aantal grammen vet is veel lager: In een magnum zit ongeveer 20 gram vet, in een pakje roomboter van 250 gram zit 205 gram vet!!Je moet dus ruim 10 Magnums eten om in vetten het equivalent van een pakje roomboter binnen te krijgen.Dus inderdaad, echt gezond is het niet, maar het is absoluut onvergelijkbaar met een pakje boterDus zo heel af en toe eens lekker genieten van een Magnum kan heus geen kwaad, ook niet voor de lijn. Maar je zegt het zelf ook altijd, het is de hoeveelheid die het vergif maakt. (Of zoiets

10-04-2018 12:02:07 Mamsie

Quote:

Alles steekt op een stokje dat de dieren ook kunnen opeten.



Gelukkig, dat is ook makkelijker vasthouden voor Fikkie. Gelukkig, dat is ook makkelijker vasthouden voor Fikkie.

10-04-2018 12:04:55 Samui-Axe





.



Laatste edit 10-04-2018 12:11 @Mamsie : Het stokje is zodat de verkoper/eigenaar geen vieze poten, euh, pardon, geen vieze handen krijgt. Dat de hond dat stokje kan opeten is goed nagedacht van de ontwikkelaar van het ijsje..

10-04-2018 12:49:26 allone

@venzje :

Voor mensen is het wel gezond? QuoteVoor mensen is het wel gezond? @venzje :



@De_Paus:



Laatste edit 10-04-2018 12:56 vegetarische honden dus? @Emmo : nee, idd: misschien kunnen mensen ook beter dat bot eten; is vast gezonder@De_Paus:

10-04-2018 13:02:29 venzje

@De_Paus: Ken uw Urbanus. Nee, niet uw voorganger, maar deze

10-04-2018 14:34:00 Emmo

Ik ga gelijk naar de winkel



Overigens had ik de vergelijking van een (Nederlandse) scheepskok. @Samui-Axe : pfoei, is dat even een opluchting!Ik ga gelijk naar de winkelOverigens had ik de vergelijking van een (Nederlandse) scheepskok.

10-04-2018 14:36:48 Samui-Axe

@Emmo : Met alle respect voor de kok, hij zat er echt gigantisch naast. Eet gerust af en toe een lekkere Magnum!

