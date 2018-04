Wierookstokjes veroorzaken onrust bij Amersfoortse woning

Wierook heeft vrijdagavond onrust veroorzaakt in Amersfoort. Aan de Paladijnenweg had een bewoner zijn huis verlaten, maar de wierookstokjes aangelaten.



Het brandalarm ging rond 21.30 uur af en daardoor belden buren de brandweer. Die kon de woning doorluchten en de stokjes uitmaken.



De woning is geventileerd.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: