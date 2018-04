Automobilist rijdt ijsje aan en moet naar het ziekenhuis

Vrijdagavond is een automobilist gewond geraakt bij een ongeluk in Amstelveen.De auto raakte bij de rotonde van de Van der Hooplaan en de Lindenlaan van de weg. Het voertuig raakte vervolgens een boom en een plastic reclame-ijsje van ijssalon Da Vinci, melden ooggetuigen. Daar kwam de auto tot stilstand.De bestuurder zou met de ambulance zijn meegenomen naar het ziekenhuis. De auto is weggesleept.Het is niet bekend hoe de auto van de weg raakte.