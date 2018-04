Britse politie pakt inbreker op die bad nam met drankje erbij

In Stoke-on-Trent in het Engelse Staffordshire kreeg de politie afgelopen woensdagavond een ongebruikelijke oproep. Toen een gepensioneerde man rond half tien 's avonds thuiskwam, trof hij een inbreker aan in bad. De politie kon de 36-jarige badganger inrekenen nadat hij naakt op de vlucht was geslagen.



De inbreker genoot van een warm bad in de badkamer op de eerste verdieping. Dat deed hij met een drankje dat hij zichzelf had ingeschonken voor hij uit de kleren ging. Toen de politie na de oproep van de huiseigenaar aankwam, nam de inbreker de benen. Zijn kleren bleven op een hoopje in de badkamer achter.



De politie kon de indringer, die geen vaste woon- of verblijfplaats heeft, enkele ogenblikken later inrekenen en arresteerde hem op verdenking van inbraak. Hij werd kort daarna weer vrijgelaten.



Karen Stevenson van de lokale politie spreekt van 'een hoogst ongewoon incident'. ,,Dit maak je niet elke dag mee", aldus Stevenson.

Reacties

09-04-2018 18:12:51 HHWB

T S Voor dat je gaat inbreken, baden!

09-04-2018 19:15:04 Mamsie

Quote:

Toen de politie na de oproep van de huiseigenaar aankwam, nam de inbreker de benen.



Alle drie? Alle drie?

09-04-2018 19:17:23 stora

@Mamsie ,

Op burgernet stond een verzoek om uit te kijken naar een man met heel veel benen. Op burgernet stond een verzoek om uit te kijken naar een man met heel veel benen.

09-04-2018 19:25:45 BatFish

@stora : het is nog wat vroeg in het jaar voor duizendpoten - misschien dat hij daarom moest opwarmen in bad

09-04-2018 19:38:24 stora

@BatFish , daarom is de gay parade ook altijd later in het jaar

