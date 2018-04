Kinderporno? In Almelo gaat de hamer op je telefoon

Deze week meldde de politie dat ze voor straf de telefoons van twee Almelose scholieren heeft vernietigd, omdat er blootfoto’s op stonden van een minderjarige. Het slachtoffer stapte naar de politie en die beoordeelde de foto’s als kinderporno. De twee scholieren worden daarvoor niet vervolgd, maar zijn wel hun mobieltjes kwijt. De betrokken wijkagent zei tegen deze krant dat dit ‘voor het eerst gebeurde’.



Het leek daarmee nieuw afschrikwekkend lik-op-stukbeleid. Maar van een nieuwe straf is geen sprake, zegt officier van justitie Carlo Dronkers van het OM Oost-Nederland. „Een gegevensdrager met kinderporno geven we nooit terug. Harde schijven, laptops, pc’s en dus ook telefoons worden vernietigd, omdat het verwijderen van de foto’s niet genoeg is. Er zijn genoeg slimmeriken die met een technisch foefje verwijderde foto’s kunnen terughalen. Dus krijgen ze hun spullen niet terug. Ik weet dat het zwaar klinkt als het gaat om kinderen. Een mobiel is erg belangrijk. Maar ik sta er helemaal achter.”



Nu kwam de politie in Almelo in actie, omdat het jonge slachtoffer van die blootfoto zich bij de politie meldde. Maar ook als de politie in een heel ander onderzoek op zulke afbeeldingen stuit wordt de telefoon vernietigd, zegt Dronkers. Hij komt met een voorbeeld uit de praktijk: „Een stel jongens wordt aangehouden voor een vechtpartij. Er is een sterk vermoeden dat ze via sms of WhatsApp afspraken hebben gemaakt over hun verklaringen om de dans te ontspringen. Dan heeft de politie het recht in die telefoons te kijken. Als ze dan op een blootfoto stuiten van een minderjarige, dan zijn ze die mobiel ook kwijt. Simpel als wat.”



Uit onderzoeken blijkt dat jongeren steeds vaker pikante foto’s van zichzelf delen. Dat heet sexting. Het is niet per se strafbaar als het bezit van die foto’s met wederzijds goedvinden is. „Het hoort bij de jongerencultuur en bij de ontdekkingstocht naar volwassenheid”, zegt Dronkers. „Het gebeurt en ik ben geen moraalridder die dat veroordeelt.” Tot het mis gaat dus. Aan sexting zitten grote risico’s. Het is aan de orde van de dag dat foto’s zonder toestemming worden doorgestuurd naar vriendjes en vriendinnetjes. Om stoer te doen of uit pesterij, omdat de verkering is uitgeraakt. Dronkers: „Het komt heel vaak voor. En ik zie veelvuldig de enorme impact die het heeft.”



Toch leiden zulke zaken lang niet altijd tot vervolging. Ook de Almelose jongens worden niet vervolgd. „Als officier kijk ik naar de belangen van het slachtoffer van sexting, maar ik moet ook rekening houden met de dader. Wie veroordeelt wordt voor kinderporno krijgt daarvan een aantekening op z’n strafblad. Dat blijft 30 jaar staan. Dat betekent dat zo’n jongen of meisjes nooit een verklaring van goed gedrag krijgt en grote problemen heeft met het vinden van werk. Terwijl veel sexting vaak onnadenkend gebeurt op die leeftijd.”



De officier van justitie benadrukt echter, dat het niet betekent dat de jongeren er ‘gewoon mee weg komen’. „Vergis je niet. Geen vervolging betekent niet dat we niet optreden”, zegt Dronkers. Het vernietigen van de telefoon is daar een voorbeeld van. „Maar we kunnen ook een alternatieve straf geven via het bureau Halt.”



In feite onderscheidt justitie drie categorieën. De lichtste vorm is die waar er van verspreiding van een blootfoto geen sprake is. De tweede categorie is die waar de foto wel verspreid wordt, maar niet met een kwade bedoeling. „De verkering is uit en ze laten even een naaktfoto zien aan een vriend. Dat zie je ontzettend vaak gebeuren. Dan zeggen we ook: ‘Ben jij besodemieterd, weet je wel wat voor gevolgen dit kan hebben?’ Maar ook dat zullen we nog buiten het strafrecht houden.”



En tenslotte is er de derde categorie, die hoe dan ook wel tot een strafzaak leidt voor het bezit en/of het verspreiden van kinderporno. „Dat zijn de echt malicieuze zaken, waarin iemand puur de intentie heeft een ander te beschadigen. Of waar er sprake is van een groot leeftijdsverschil. Volwassenen mannen met foto’s van jonge meisjes. Die kerels komen er niet mee weg.”

