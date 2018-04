Zwitsers tientje is mooiste bankbiljet ter wereld

Zwitserland heeft het mooiste bankbiljet van 2017 gemaakt. De Internationale Bankbiljettenvereniging (IBNS) heeft het 10-frankbiljet verkozen. Eerder werd het Zwitserse biljet van 50 frank al uitgeroepen tot mooiste van 2016.Het tientje is verticaal en de hoofdkleur is geel. De handen van een dirigent staan erop, met in de rechterhand een dirigeerstok. Daaronder staat een wereldbol met tijdzones.Op de andere kant staat een Zwitserse spoortunnel. Het watermerk bestaat uit de Zwitserse vlag en een wereldbol. Ook is een holografische veiligheidsstrip op het biljet aangebracht, met daarop het cijfer 10, het Zwitserse spoornetwerk en de langste tunnels.Er is gebruikgemaakt van de meest geavanceerde technieken om vervalsing tegen te gaan.Vorig jaar kwamen wereldwijd meer dan 170 nieuwe bankbiljetten in omloop. Een derde daarvan werd genomineerd voor de prijs.Het Zwitserse tientje won nipt van het Schotse biljet van 10 pond, met daarop een vrouwelijke wetenschapper, het 7-dollarbiljet van Fiji, met de eerste Olympische goudenmedaillewinnaar uit dat land, het Noorse biljet van 100 kronen en het biljet van 40 frank van Djibouti, waarop een haai staat die over een koraalrif zwemt.Het nieuwe biljet van 50 euro, dat ook in 2017 uitkwam, viel niet in de prijzen.