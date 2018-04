Dode moeder als appeltje voor de dorst

In Kolkata in India is een man gearresteerd die zijn dode moeder thuis in de vrieskist bewaarde. De politie vermoedt dat hij dat deed om haar pensioen op te strijken.



Volgens Indiase media was de moeder vroeger ambtenaar. Zij kreeg een staatspensioen van omgerekend ruim 600 euro per maand.



Drie jaar geleden overleed de vrouw. Haar zoon zou haar toen in de vriezer hebben gestopt. Om te bewijzen dat ze nog leefde, zou hij elke maand haar duimafdruk naar de uitkeringsinstantie hebben opgestuurd. De politie ging op onderzoek uit na een tip dat er iets in het huis niet klopte.



De hoogbejaarde vader van de verdachte, die ook in het huis woont, is niet gearresteerd, om gezondheidsredenen. Vermoed wordt dat de zoon ook profiteerde van zijn vaders pensioen.

Met deze titel dacht ik eerst dat hij zijn moeder als 'voedselvoorraad' in de vriezer had liggen. Dit is ook niet goed te praten, maar is in elk geval minder erg dan kanibalisme.

Ondanks het lugubere detail vind ik dit toch altijd interessant leesvoer. Ik heb best een beetje bewondering voor dit soort idioten. Hup, je ouwe moer in de vrieskist en lekker elke maand een biertje op haar gezondheid drinken. Binnenkort even een grotere vriezer aanschaffen want ook pa moet er straks bij. En dan maar hopen dat niet elke maand het elektriciteitsnet het te vaak laat afweten, want dat gebeurt zeer regelmatig in dat land. Even de piek eraf gedurende een paar uurtjes.

