09-04-2018 09:39:58

Quote:

al sinds 2016 afweet van fraudepogingen met statiegeld.

Een poging is nog niet daadwerkelijk gedaan. Ik vind het behoorlijk veel geld als je bedenkt dat 25 eurocent per fles verkregen wordt.Als hij 2 jaar bezig is geweest met het innen ervan dan moet hij wel tegen de lamp lopen want dan zit hij vastgeplakt bij de automaat om gemiddeld 125 flessen per dag (incl. weekend) in te leveren. Dit moet gewoon opvallen en ik denk dus dat het veel minder is geweest, maar ja ze moeten natuurlijk het verlies van overige flessen op iemand verhalen en hij is betrapt.