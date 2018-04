08-04-2018 20:45:20

De man vooraan, de vrouw achter hem. Op die manier voelt ze zich veilig.

Nou nee, niet bepaald, ik zou me juist angstiger voelen omdat ik niet weet waar ik aan toe ben als ik steeds ja moet zeggen tegen de heren die het voor het zeggen krijgen.Geen auto mogen rijden en dit voorstel om apart behandeld te worden omdat de heren ons als onrein beschouwen, wat op zich al een wonder is want zonder ons geen nageslacht en daar lusten die mannetjes wel pap van als ik hun beschrijvingen over de vrouw mag geloven.Ik stel voor dat ze dit in hun eigen land maar gaan doen, ze zijn hier komen wonen omdat het daar zo slecht was hun eigen gelovige landen hun niet wensten te helpen en nu willen deze ons de les gaan lezen en dat wat slecht was in hun eigen land hier invoeren! Ga dan terug als het geloof zoveel goeds brengt, maar leg het ons niet op. Ik hoop dan ook dat de Belg dit nooit toestaat om ingevoerd te worden.