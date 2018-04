Huishoudster uit Sri Lanka moet verplicht aan anticonceptie

Sri Lankaanse vrouwen die als huishoudster gaan werken in het Midden-Oosten, moeten voordat ze vertrekken de prikpil nemen.



Verschillende personeelswervers in het land garanderen de toekomstige werkgever dat de vrouwen zeker drie maanden niet zwanger worden. "Voordat we een meid sturen is er een medische controle en niemand kan die be´nvloeden. Maar als die eenmaal gedaan is kunnen we ze iets toedienen'', zei een recruiter tegen de Britse krant The Guardian.



Sri Lanka herstelt zich van een dertig jaar durende burgeroorlog, die het leven eiste van tienduizenden mannen en velen heeft verwond. Vrouwen zijn daardoor veelal de kostwinnaar in de familie en zijn vaak zo wanhopig dat ze overal mee akkoord gaan.



Volgens de mensenrechtenorganisatie is de prikpil niet alleen bedoeld als garantie voor de werkgever, maar ook om de recruiters vrij spel te geven. "Sommige vrouwen denken dat het nodig is om seks te hebben met de agenten voordat ze worden uitgestuurd.''

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: