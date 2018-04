Dronken man nuchter genoeg om zich na ongeval in gracht voor politie te verstoppen

Een 38-jarige dronken bestuurder heeft zich donderdagmorgen voor de politie in een gracht verstopt nadat hij met zijn auto in een bocht op de Wijgmaalsesteenweg in Leuven in de berm was beland. Toen de politie arriveerde, was de man verdwenen. Een voorbijganger maakte de agenten er echter attent op dat deze zich even verderop in een gracht bevond.



Een getuige, die de politie verwittigde over het ongeval, had hierbij reeds aangegeven dat de bestuurder bij het wegwandelen na het gebeuren 'een dronken indruk' gaf. Hij legde effectief een positieve ademtest af. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen en de auto weggetakeld door de sleepdienst.

nuchter genoeg om zich in een gracht te verstoppen, maar niet slim genoeg om aan de politie te ontkomen. of dat van de drank kwam....

