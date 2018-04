Zoo van Detroit geeft gratis emmers vol drollen weg

De dierentuin in het Amerikaanse Detroit heeft een opmerkelijke actie op poten gezet. Het heeft 1.000 emmers vol dierenstront dat het gratis wil weggeven. Al is stront een groot woord, want de drollen werden wel al gebruikt om er het energierijke methaangas uit te halen.



Strontfans, rep je naar Detroit, meer bepaald de lokale zoo. Die biedt de eerste 1.000 bezoekers van een installatie in de zoo een emmer van 18 liter aan dierenstront aan. Met de actie wil de dierentuin een kleine biogascentrale in de verf zetten.



Daarom krijgen de gelukkigen niet echt volwaardige drollen mee naar huis. In hun emmer zal een overblijfsel zitten van de felicaliŽn. De stront is eerst door de nieuwe machine gegaan om er methaangas uit te halen. Met dat gas wordt het dierenhospitaal van de zoo voorzien van energie. Wat achterblijft na de extractie is een heel goede, natuurlijke meststof.



Wil je een van de gelukkigen zijn die met 18 liter bewerkte stront naar huis mag gaan? Dan zal je op 14 april in de zoo aanwezig moeten zijn. Dan organiseren ze daar het jaarlijkse Greenfest. Tijdens het evenement kan je leren hoe je eten van de boerderij naar je bord gaat, chemische demonstraties bijwonen en stickers maken die voorkomen dat vogels tegen ramen vliegen.

Reacties

07-04-2018 20:29:45 Mamsie

Lijkt me geweldig om op een diervriendelijk manier de buurtkatten uit je tuin te houden.

Vooral roofdierenstront is een probaat middel.

07-04-2018 20:39:55 Emmo

@Mamsie : Hm, mogelijk ook een methode om Jehovagetuigen en wederverkopers van je voordeur weg te houden.

07-04-2018 20:56:02 merlinswit

goed plan, in nederland kan je af en toe olifanten poep kopen/krijgen voor je rozen. Op deze manier heb je als bedrijf het voordeel van methaan, terwijl je de rest niet meer af hoeft te voeren, want je geeft het weg. Als ze daarna (bij succes) de mest gaan verkopen, dan hebben ze nog extra inkomsten ook.

07-04-2018 21:55:26 GroteMop1983

Nog een keer.... Tja, shit happens.

