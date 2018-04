Excuses sumobaas voor weggejaagde vrouwen

De Japanse sumobond heeft excuses aangeboden aan vrouwen die werden weggestuurd toen ze de sumoring betraden om iemand te helpen. Omdat ze daarmee de dohyo ontheiligden, sommeerde een scheidsrechter hen te vertrekken. Dat had niet gemoeten, erkent een topman nu.



Eerder deze week werd de 66-jarige burgemeester van de stad Maizuru in de ring onwel tijdens een sumotoernooi. Op televisiebeelden is te zien hoe de man buiten bewustzijn op het podium ligt en omstanders hem proberen te helpen.



Op het moment dat twee vrouwen de cirkel betreden roept een scheidsrechter over de luidspreker dat ze de cirkel moeten verlaten. Ze maken aanstalten, maar negeren de oproep en blijven uiteindelijk toch helpen.



De sumoring geldt als een gewijde grond in Japan, waar vrouwen niet mogen komen omdat ze onrein zouden zijn.



De voorzitter van de Japanse sumobond vindt dat er een uitzondering mocht worden gemaakt in deze levensbedreigende situatie. "Dit was een verkeerde reactie. Mijn oprechte excuses."



De burgemeester bleek uiteindelijk een hersenbloeding te hebben gehad. Hij ligt in stabiele toestand in het ziekenhuis.

Reacties

07-04-2018 21:21:19 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 29.975

OTindex: 61.856

Quote:

vrouwen niet mogen komen omdat ze onrein zouden zijn.



Beter onrein dan bekrompen en dom.

Bovendien zijn vrouwen meestal net zo schoon of nog schoner dan mannen! Beter onrein dan bekrompen en dom.Bovendien zijn vrouwen meestal net zo schoon of nog schoner dan mannen!

07-04-2018 21:39:40 stora

Stamgast



WMRindex: 9.829

OTindex: 1.159

Misschien moeten de vrouwen daar hun tuintje dan ook maar als heilige grond gaan beschouwen waar geen scheidsrechter mag komen.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: