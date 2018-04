Man is na 17 jaar opnieuw welkom in hotel waar hij peperoni-fiasco veroorzaakte

Nick Burchill kreeg 17 jaar geleden een levenslange ban in een Canadees hotel. Het hotelpersoneel was woest door de ravage die hij per ongeluk aanrichtte. Maar tijd heelt alle wonden en na een lange uitleg is de man ondertussen weer welkom.



De Canadese Nick Burchill verbleef in 2001 in het statige Fairmont Empress in Victoria. Zijn werkgever vloog de man naar de andere kant van het land vanwege een conferentie. Hoewel in het begin alles nog vlot verliep, zou daar snel verandering in komen. Nick had één van zijn koffers volgepropt met een lokale delicatesse, een soort peperoni, om zijn vrienden die aan de andere kant van Canada woonden te verrassen.



Door een vergissing van de luchtvaartmaatschappij was de zak met worsten ook aangekomen in het hotel in plaats van doorgevlogen naar de uiteindelijke bestemming van de man. Bovendien was er ook geen koelkast in de kamer van Burchill. De voormalige marinier koos uiteindelijk voor een inventieve aanpak en legde het hele goedje op een tafel bij een open raam. Na een lange wandeling kwam hij erachter dat dit een rampzalig idee was.



Bij zijn aankomst waren er honderden meeuwen bezig de peperoni op te puzzelen. Tot overmaat van ramp besmeurden de dieren gans zijn kamer met vogelpoep en vernielden ze een groot deel van het meubilair. Het hotelpersoneel kende geen genade en legde Burchill een ban van 17 jaar op. Duidelijk verveeld met de situatie besloot Burchill na 17 jaar een brief te schrijven zich te verontschuldigen: “Ik hoop dat jullie mij weer welkom willen heten en de afgelopen jaren beschouwen als een uitgezeten straf.” Zijn pleidooi had het gewenste effect want na bijna twee decennia mag Nick weer overnachten in het hotel.



