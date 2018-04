Vader laat kinderen eigen elektriciteit voor spelcomputer opwekken met roeimachine

Videospelletjes spelen en fit worden gaat niet vaak samen. Sterker nog, meestal werkt het elkaar actief tegen. Maar nu heeft Jeremy Fielding, een vader van drie kinderen, op YouTube een video geŁpload waarin hij de twee toch combineert.Fielding besloot een oude roeimachine te kopen en hem zo aan te passen met een soort dynamo. De dynamo is aangesloten op de Nintendo Wii, de spelcomputer van het gezin.Dat betekent dat er iemand actief moet zijn op de roeimachine als de kinderen willen gamen. En energie 'opsparen', oftewel eerst lang roeien en pas daarna de energie gebruiken, zit er niet in. De hele opzet is namelijk zo ontworpen dat de spelcomputer het maar een minuutje uithoudt als niemand aan het roeien is.