Kuisfirma zet masturberende slipjessnuffelaar op straat

Een werknemer van een tapijtreinigingsfirma in Nieuw-Zeeland is op staande voet ontslagen nadat uitlekte dat hij bij een klant in het geniep aan gebru

07-04-2018 11:36:06 venzje









@stora : Het is vandaag rokjesdag hoor! Jij maakt er gelijk weer slipjesdag van.

07-04-2018 12:49:40 stora













Laatste edit 07-04-2018 12:50 @venzje , dat komt omdat het heel warm gaat worden met middagtemperaturen van 13.00 tot 18.00

07-04-2018 13:54:32 botte bijl









der mag ook nooit eens niks in de baas zijn tijd

07-04-2018 15:23:52 Mamsie













Laatste edit 07-04-2018 15:24 Lekker hoor, een rasechte kruizenruiker!

07-04-2018 15:31:56 merlinswit









kan bedenken om aan een stuk ondergoed te ruiken is om te controleren of de wasmachine nog naar behoren werkt. Ik snap de fascinatie met vies ondergoed niet. De enige reden die ikkan bedenken om aan een stuk ondergoed te ruiken is om te controleren of de wasmachine nog naar behoren werkt. Ik snap de fascinatie met vies ondergoed niet.

07-04-2018 15:47:33 Mamsie











Ik ruik altijd graag een schoon textiel, vooral als het al een poosje in de kast heeft gelegen. Dan ruikt alles zooo lekker, net als de linnenkast van mijn oma. @merlinswit : alleen als het schoon uit de kast komt.Ik ruik altijd graag een schoon textiel, vooral als het al een poosje in de kast heeft gelegen. Dan ruikt alles zooo lekker, net als de linnenkast van mijn oma.

07-04-2018 16:15:24 Emmo









@Mamsie : Mijn moeder gooide nog wel eens een zakje lavendel tussen het linnengoed.

07-04-2018 16:23:17 Mamsie











Bij mij liggen er lekkere zeepjes tussen. @Emmo : Mijn oma lievevrouwebedstro.Bij mij liggen er lekkere zeepjes tussen.

07-04-2018 16:24:28 stora











Dat moeten motten niet. @Mamsie , zeepjes is toch tegen de motten?Dat moeten motten niet.

