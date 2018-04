Zwarte dood terug van weg geweest

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft een waarschuwing afgegeven dat de builenpest en de longpest weer terug zijn van weg geweest en dat deze ziekten in Madagaskar sinds afgelopen augustus verwoestend optreden, waardoor er paniek is ontstaan in de dichtbevolkte kuststeden. In totaal waren er 131 gevallen en 24 sterfgevallen. Desondanks heeft de WHO zoals gebruikelijk geadviseerd tegen reis- of handelsbeperkingen.

Builenpest komt ieder jaar voor op het eiland Madagaskar, dat is gelegen voor de zuidoostkust van Afrika in de Indische Oceaan. Het epidemiologische seizoen is tussen september en april, dus het is geen verrassing dat er dit jaar 58 geregistreerde gevallen zijn opgetreden, waardoor er zeven doden vielen. Wat de gezondheidsautoriteiten zorgen baart, is de gemakkelijker over te dragen longpest, die in dichtbevolkte gebieden in de steden, inclusief de hoofdstad Antananarivo, mensenlevens verwoest. Tot dusver zijn er 73 gevallen gemeld en 17 sterfgevallen.



De getroffen steden en regio's zijn de volgende: Antananarivo (de hoofdstad en haar voorsteden), Toamasina, Faratsiho, Ambatondrazaka, Ambohidratrimo, Andramasina, Ankazobe, Anosibe An'ala, Anta-Atsimondrano, Anta-Avaradrano, Anta-Renivohitra, Arivonimamo, Faratsiho, Maevatanana, Mahajanga I, Miarinarivo, Moramanga, Toamasina I, Toamasina II, Tsiroanomandidy, Vohémar en Ambalavao.

Het geschiedenisboek herinnert ons eraan dat de gevreesde Zwarte Dood in de veertiende eeuw tot een derde van de mensheid heeft gedood en door de eeuwen heen levens in steden heeft verwoest, waardoor de verschijning veel populair bijgeloof en gezegden veroorzaakte, waaronder de incantatie Gesundheit wanneer iemand niest (meestal van religieuze aard of vanwege gezondheid) omdat het niezen het eerste symptoom was van de builenpest of zijn dodelijke neef, de longpest, doorgegeven van persoon tot persoon met hoesten of niezen.

Desondanks en zoals gebruikelijk, geeft de WHO de volgende verklaring af: "Op basis van de tot nu toe beschikbare informatie, lijkt het risico van internationale verspreiding van de pest erg laag te zijn. WHO geeft op grond van de beschikbare informatie geen enkele beperking voor reizen of handel op Madagaskar. ". Voor de WHO is het infectierisico van Yersinia pestis, de naam van de bacterie die de ziekte veroorzaakt, echter laag: "reizigers op het platteland van pest-endemische regio's kunnen gevaar lopen, vooral als ze kamperen of jagen of als ze contact hebben met knaagdieren". Dus het risico op infectie kan niet zo laag zijn, toch? En in aanvulling op de builenpest is nu de vorm longpest opgetreden in gebieden die meestal vrij van de ziekte waren, in niet-endemische regio's. Longpest kan onder mensen worden verspreid door in nauw contact met elkaar te komen.

