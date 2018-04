Microgolfovens sneuvelen massaal door nieuwe trend

Iedereen weet dat aluminium niets te zoeken heeft in een microgolfoven en dat die combinatie zelfs uiterst gevaarlijk kan zijn, toch? Niet iedereen, zo blijkt uit een nieuwe internettrend. Mensen proberen massaal een 'trucje' uit dat een Twitteraar enkele dagen geleden online zette, met veel kapotte microgolfovens tot gevolg.Afgelopen vrijdag verscheen op Twitter een post met twee foto's: links een bol opgefrommelde aluminiumfolie, rechts een perfect glazende, galdde bol solide aluminium. "Dus het heeft me twee dagen, 6 uur en 18 minuten gekost om deze opgefrommelde folie in een perfect gepolijste bal te veranderen", luidde het bijschrift. Aanvakelijk gingen enkele copycats op onschuldige wijze aan de slag om dit ook te proberen, met onder meer hamers. Gefundenes fressen voor niet-zo-brave grappenmakers, zo bleek echter. Meerdere gebruikers kopieerden de oorspronkelijke foto van de opmerkelijke transformatie, maar schreven erbij dat ze het resultaat bereikten door de folie simpelweg "een minuutje in de microgolfoven" te leggen. De valse tweets gingen snel viraal, met als resultaat dat heel wat nietsvermoedende mensen het gevaarlijke experiment ook uitprobeerden. Het resultaat: massa's verbrande en opgeblazen microgolfovens, plus teleurgestelde tot ronduit kwade Twitteraars. Een aantal mensen deelden foto's van hun compleet vernielde microgolfovens. "Is dit normaal, of zou ik nog even wachten?" tweette n gebruiker zelfs doodleuk onder een foto van zijn hevig brandende microgolfoven. Een aantal gebruikers besloten waarschuwingen te posten, om te vermijden dat nog meer mensen het gevaarlijke 'trucje' zouden herhalen. "Niet te geloven dat we dit moeten zeggen, maar leg alstublieft geen folie in de microgolfoven! In het beste geval maak je de oven kapot, in het slechtste geval kan het een brand veroorzaken!", tweette Elec Ssafety First gisteren. "Jongens. De kerel die de foliebal maakte heeft drie dagen lang gehamerd, geschuurd en gepolierd. Hij begon met 5 vierkante meter folie", merkte een andere gebruiker fijntjes op. Tip aan onze lezers: hou thuis dus vooral de aluminiumfolie ver weg van uw microgolfoven.