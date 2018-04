Seksleven leuk houden? Doe de afwas samen

Van alle huishoudelijke taken zorgt de afwas met afstand voor de meeste onenigheid tussen partners. Vrouwen die in hun eentje opdraaien voor de vuile vaat zijn minder tevreden over hun relatie en zelfs over hun seksleven, blijkt uit Amerikaans onderzoek dat binnenkort verschijnt.



De een spoelt en de ander droogt af of ruimt de vaatwasser in: de afwas kun je bij uitstek samen doen. Juist daarom doet het pijn als mannen alles aan hun vrouw of vriendin overlaten, blijkt uit de studie van socioloog Daniel Carlson van de Universiteit van Utah. Samen met zijn collega's bekeek hij de verdeling van huishoudelijke klusjes bij heterostellen in 1992 en 2006. Vooral de afwas bleek omstreden.



Dat komt vooral doordat het een ronduit ranzig werkje is. ,,Er ligt oud, bijna beschimmeld voedsel in de gootsteen'', zegt onderzoeker Carlson tegen The Atlantic. ,,En als je kinderen hebt, zit er klonterige en stinkende melk in hun drinkflesjes.'' Wie al die viezigheid trotseert, kan bovendien zelden op schouderklopjes rekenen. ,,Wat zou je moeten zeggen? Dat het bestek zo mooi blinkt?''



Vieze en schone klussen

De minst populaire taken in het huishouden zijn volgens Carlson precies de klussen die traditioneel vaak op het bord van vrouwen belanden. Het gaat niet alleen om de vaat, maar ook om kleding wassen en het toilet schoonmaken. Mannen doen meestal de minder vieze werkzaamheden, zoals het gras maaien of de auto wassen.



Die verdeling bestaat in Nederland ook, weet het Sociaal en Cultureel Planbureau. Vrouwen besteden volgens de meest recente cijfers uit 2016 wekelijks iets meer dan zeventien uur aan het huishouden, tegenover elf uur bij mannen. Vrouwen doen meer van de saaie routineklussen zoals stofzuigen, terwijl mannen ook boodschappen doen.



Eerst twee uur iets anders doen



Dat verschil komt bij de afwas misschien wel voort uit de aanblik van een vieze berg borden. Psychiatrisch verpleegkundige Floor van der Steen uit 's-Hertogenbosch kan er bijvoorbeeld niet naar kijken. ,,Ik maak me daar veel drukker over dan mijn partner'', vertelt ze. De twee hebben wel een vaatwasser, maar houden vaak toch vuile borden over die ze met de hand moeten doen. ,,Ik wil dat meteen wegwerken. Hij gaat rustig eerst twee uur iets anders doen.''



Laatst liet Floors partner een deel van de vieze vaat staan. Misschien wilde Floor die paar overgebleven stukjes verwelkte radijs later op de avond nog nuttigen, was de gedachte. Licht geŽrgerd waste ze de boel zelf af, maar echte irritatie over het afwasregime ervaart ze nooit. ,,We liggen niet in scheiding'', lacht ze. ,,De deal is dat ik kook en hij afwast. Het is enorm prettig om niet alles alleen te hoeven doen.''



Met zulk teamwork moet een relatie bijna wel goed zijn, denkt socioloog Carlson. Je begint met zijn tweeŽn aan een vieze klus en klaart die samen. Dan kun je fijne ťn minder fijne klusjes buiten de keuken waarschijnlijk ook aan.

Reacties

06-04-2018 16:09:20 Mamsie

Oudgediende



Wij hebben een afwasmachine......

06-04-2018 16:20:55 Sjaak

Moderator



Lekker samen soppen.

06-04-2018 16:22:27 stora

Stamgast



@Sjaak , dat klinkt toch anders dan het artikel suggereert

06-04-2018 18:36:15 Mamsie

Oudgediende



@Sjaak : En dan allebei naar het zelfde bordje grijpen. Boem...een kopstoot, Auw!

06-04-2018 18:42:32 Sjaak

Moderator



@Mamsie : Welnee, zij doet dan bijvoorbeeld de pannen en het bestek en ik de kopjes, borden en glazen. We werken altijd heel goed samen.

06-04-2018 18:59:49 Mamsie

Oudgediende



@Sjaak : Dat is uiteraard het slimste. Maar ik zie dan gelijk hilarische taferelen, ik heb een wat aparte fantasie, daar ben ik mee geboren.

