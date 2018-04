Dopen van schip soms moeilijker dan gedacht

Het lijkt zo'n eenvoudig ereklusje: een fles aan een touwtje tegen een schip gooien om het daarmee een behouden vaart te wensen. Maar soms is het toch moeilijker dan gedacht, merkte de burgemeester van Rheden.Scouting Dieren had Carol van Eert gevraagd het nieuwe schip van de vereniging te dopen. Dat gebeurde gisteren, meldt Omroep Gelderland. Het enige wat de burgemeester hoefde te doen was een fles champagne tegen de WB30 knallen. Dat ging Van Eert niet echt goed af.