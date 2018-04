Ouders vinden na 24 jaar dochtertje terug

Op driejarige leeftijd verdween Qifeng in de Chinese stad Chengdu, terwijl haar ouders fruit verkochten. 24 jaar lang leek ze van de aardbodem verdwenen. Onlangs vonden Wang Mingqing en zijn vrouw hun kind terug.Ze gaven de zoektocht nooit op en plaatsten advertenties in de krant en online, maar niets hielp. Wang werd op een gegeven moment taxichauffeur en hoopte zijn kind als passagier in zijn taxi te treffen. Ondertussen toonde hij klanten bij gebrek aan beter een foto van zijn andere dochter.Maar het was een politietekening die hem op het juiste spoor bracht, schrijft de BBC. De tekenaar maakte een schets van hoe Qifeng er als volwassen vrouw uit zou zien. De tekening kwam online te staan en de media pikten het verhaal op. Een vrouw uit de provincie Jilin, duizenden kilometers van Chengdu, nam contact op.De gelijkenis met de tekening was zo groot, dat ze schrok. Ze nam contact op met Wang en bleek meer overeenkomsten te hebben. Zo had ze een klein litteken op haar voorhoofd en wordt ze misselijk als ze huilt. Een DNA-test wees uit dat ze inderdaad de dochter is van Wang en zijn vrouw. Vandaag ontmoeten de drie elkaar.Het verhaal is het gesprek van de dag in China, al is nog altijd onduidelijk hoe ze 24 jaar geleden verdween en wat er daarna gebeurde. Wel is bekend dat ze opgroeide in een klein dorpje op slechts twintig kilometer van haar ouderlijk huis.