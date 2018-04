Amerikaanse vrachtwagen vol geraakt door trein

In de Amerikaanse plaats Temple in de staat Georgia is een trein op een vrachtwagen gebotst. De botsing werd door een omstander gefilmd De vrachtwagenchauffeur kon zijn truck op tijd verlaten, melden Amerikaanse media.De vrachtwagen, die kabels vervoerde, was even daarvoor vast komen te zitten op de spoorwegovergang. De trein kon niet meer op tijd stoppen en reed hard in op de vrachtwagen.Bij het ongeval raakte niemand gewond, maar de vrachtwagen is volledig verwoest.